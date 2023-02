Bobi to rasowy Rafeiro do Alentejo. Psy tej rasy żyją średnio od 12 do 14 lat. Pupil rodziny Costa z wioski Conqueiros, niedaleko zachodniego wybrzeża Portugalii, jednak znacząco przekroczył średnią.

Najstarszy pies w historii

Bobi urodził się 31 maja 1992 roku. Potwierdza to baza danych zwierząt domowych portugalskiego rządu, który prowadzi Krajowy Związek Lekarzy Weterynarii. W miocie było trzy szczenięta. Po latach Leonel Costa, który miał wtedy osiem lat, wspomina, że jego rodzice mieli za dużo zwierząt i postanowili uśpić szczenięta, ale Bobi uciekł.

Leonel i jego bracia utrzymywali istnienie psa w tajemnicy przed rodzicami. Rodzice odkryli jednak, że chłopcy opiekują się Bobim i postanowili go zatrzymać.

Dziś Bobi ma 30 lat i 228 dni. W Księdze Rekordów Guinnessa zapisał się jako najstarszy pies w historii.

Sekret długowieczności

Oprócz nagłej zapaści w 2018 roku, z powodu której Bobi trafił do szpitala, pies cieszył się całe życie dobrym zdrowiem. Obecnie pogorszył mu się wzrok i ma problemy z chodzeniem. Rodzina wierzy, że sekretem długowieczności ich pupila jest spokojne środowisko, w którym żyje. Istotną rolę mogą grać także geny - matka Bobiego żyła 18 lat.

Rodzina przekazała, że Bobi je te same posiłki, co oni. - Między puszką karmy dla zwierząt a kawałkiem mięsa, Bobi nie waha się i wybiera nasze jedzenie - powiedział Costa, cytowany przez BBC.

Informacja o Bobim pojawiła się zaledwie dwa tygodnie po ogłoszeniu poprzedniego rekordu, który należał do Spike'a. W chwili wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa chihuahua z USA miał 23 lata i 43 dni.