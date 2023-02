Chęć nagrania "idealnego wideo do mediów społecznościowych" przeważyła nad rozsądkiem, co doprowadziło do tragicznej śmierci 27-latka.

"New York Post" informuje, że mężczyzna mieszkający na co dzień w amerykańskim stanie Indiana, zginął podczas wycieczki do Portoryko. Wyjaśniono, że 27-latek chciał nakręcić film, który później planował umieścić na TikToku. Niestety, podszedł zbyt blisko krawędzi klifu w pobliżu latarni morskiej w Cabo Rojo, i spadł ze znacznej wysokości.