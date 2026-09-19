Porozumienie z Grenlandią i Danią? Trump ogłasza: Będziemy współpracować

"Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone Ameryki zawarły porozumienie z Królestwem Danii i Grenlandią, które daje Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami na Grenlandii" - obwieścił w swoim serwisie społecznościowym Truth Social Donald Trump.

Jak wskazał, USA nie będą ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Przywódca stwierdził też, że Amerykanie będą mieli "na zawsze" pełną zdolność "robienia tego, co konieczne na Grenlandii".

Donald Trump ogłasza porozumienie w sprawie Grenlandii

Trump wskazał, że zawarte porozumienie pozwoli zadbać zarówno o bezpieczeństwo arktycznej wyspy jak i Stanów Zjednoczonych. "Od teraz żaden amerykański przeciwnik nigdy nie może mieć bazy na Grenlandii, obecności wojskowej na Grenlandii, ani dokonywać wrażliwych inwestycji na Grenlandii bez naszej wyraźnej pisemnej zgody" - napisał.

Przywódca wskazał, że "przez ponad 100 lat" zdawano sobie w USA sprawę z tego, jak strategicznym terytorium jest Grenlandia, jednak "żaden z prezydentów nie był w stanie nic z tym zrobić".

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