Porozumienie na Bliskim Wschodzie. Media: Iran i USA podjęły decyzję

Portal Axios poinformował, że wymiana ognia, jaka nastąpiła między stronami po ogłoszeniu rozejmu, wynikała z rozbieżnych interpretacji porozumienia, zwłaszcza jego zapisów dotyczących cieśniny Ormuz.

Zaplanowane na wtorek spotkanie ma jednak położyć kres dalszej eskalacji konfliktu w Zatoce.

- Zdecydowaliśmy się zatrzymać wszelką aktywność kinetyczną - powiedział Axiosowi wysoki rangą urzędnik USA, używając wojskowego określenia na ataki.

Drugi amerykański urzędnik dodał, że Waszyngton i Teheran "na razie się wycofują" i że podczas trwania rozmów technicznych "statki mogą swobodnie się poruszać".

Wszystkie źródła Axiosa potwierdziły wtorkowe rozmowy delegacji USA i Iranu. Jedno z nich poinformowało, że pierwotnie negocjacje miały odbyć się w Szwajcarii i dotyczyć irańskiego programu nuklearnego. Eskalacja konfliktu spowodowała jednak zmianę miejsca spotkania oraz zawężenie tematu rozmów do kwestii cieśniny Ormuz.

Uzgodnione 17 czerwca zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie przerwał atak pocisku na jeden ze statków towarowych w cieśninie Ormuz. Zachód przypisał to uderzenie Iranowi, który się do tego nie przyznał. USA natychmiast po czwartkowym incydencie przeprowadziły naloty odwetowe w Iranie, wznawiając walki. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła wówczas "całkowitym wstrzymaniem" rozmów z USA.

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