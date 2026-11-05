W skrócie Porażka republikanów w wyborach do Kongresu USA to dla europejskich polityków ostrzeżenie przed skutkami gospodarczego niezadowolenia wyborców w obliczu wysokich kosztów życia.

Marine Le Pen wykorzystuje gospodarcze niezadowolenie Francuzów, czyniąc walkę z rosnącymi kosztami życia priorytetem przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

W Hiszpanii przed zaplanowanymi na 29 listopada wyborami kwestie mieszkaniowe i koszty utrzymania stają się głównym tematem kampanii, na czym zyskuje opozycyjna partia Vox.

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Dotkliwa porażka republikanów w wyborach do Kongresu USA wywołała dyskusję o politycznych konsekwencjach rosnących kosztów życia. Jak zauważa Politico, niezadowolenie gospodarcze, które pomogło Donaldowi Trumpowi zdobyć władzę, teraz obróciło się przeciwko jego ugrupowaniu.

Zdaniem rozmówców portalu podobny scenariusz może zagrozić rządzącym w Europie, niezależnie od ich politycznych barw. Wybory zbliżają się m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Grecji i Polsce, a coraz większe znaczenie dla obywateli mają ceny energii, dostępność mieszkań i codzienne wydatki.

Eksperci zwracają uwagę, że szczególnie narażeni są politycy, którzy zdobywali poparcie dzięki obietnicom poprawy sytuacji materialnej obywateli, lecz po przejęciu władzy nie zdołali spełnić ich oczekiwań.

Porażka Trumpa ostrzeżeniem dla Europy. Meloni i Sanchez pod presją

Irene Tinagli, włoska europosłanka opozycyjnej Partii Demokratycznej, oceniła w rozmowie z Politico, że amerykańskie wybory pokazują konsekwencje niespełnionych obietnic gospodarczych.

- Trump doszedł do władzy, obiecując obniżenie kosztów życia. Atakował poprzednią administrację za inflację. Obiecywał przywrócenie dobrych miejsc pracy - przypomniała. Zdaniem europosłanki zapowiadana poprawa nie nastąpiła.

Podobne wyzwania stoją przed premier Włoch Giorgią Meloni, której rząd mierzył się już z falami protestów,dotyczących wysokich cen paliw. Niezadowolenie społeczne może stać się istotnym problemem także podczas kolejnych wyborów.

W Hiszpanii kwestia dostępności mieszkań i kosztów utrzymania jest jednym z głównych tematów kampanii przed głosowaniem zaplanowanym na 29 listopada.

Prawicowa partia Vox zarzuca socjalistycznemu premierowi Pedro Sanchezowi, że jego rząd nie potrafi zapewnić obywatelom zaspokojenia podstawowych potrzeb. Według przywoływanych przez Politico sondaży ugrupowanie może zdobyć wystarczającą liczbę mandatów, by po raz pierwszy wejść do rządu jako koalicjant konserwatywnej Partii Ludowej.

Mathieu Gallard, dyrektor ds. badań w Ipsos, wskazuje jednak, że niezadowolenie z sytuacji gospodarczej może uderzać w rządzących niezależnie od reprezentowanej przez nich ideologii.

Jako przykłady wymienił tegoroczną porażkę Viktora Orbana na Węgrzech oraz wyraźny spadek poparcia dla prawicowych Szwedzkich Demokratów.

Marine Le Pen może zyskać na niezadowoleniu Francuzów. Politico wskazuje powód

Inaczej sytuacja przedstawia się we Francji, gdzie Marine Le Pen i jej Zjednoczenie Narodowe próbują wykorzystać gospodarcze niezadowolenie wyborców przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.

Polityczka od lat uczyniła koszty życia jednym z najważniejszych elementów swojego programu. Obecnie koncentruje się na dostępności mieszkań, ochronie emerytów przed ograniczeniami budżetowymi oraz obniżeniu podatków od energii.

Przedstawiciele ugrupowania przekonują, że właśnie te kwestie mogą zdominować nadchodzącą kampanię.

- Koszty życia będą głównym tematem kampanii - powiedział Alexandre Loubet, deputowany Zjednoczenia Narodowego i jeden ze współautorów programu gospodarczego Le Pen.

Według polityka przewagą jego ugrupowania ma być konsekwencja w podejmowaniu tematów, związanych z codziennymi wydatkami Francuzów.

Le Pen próbuje jednocześnie zmienić ton swojej kampanii, stawiając na przekaz odwołujący się do nadziei i politycznej zmiany. Podczas ubiegłotygodniowego kongresu partyjnego sięgnęła nawet po hasło "Renesans", kojarzone z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Loubet przyznał, że zabieg był zamierzony. W jego ocenie we francuskim społeczeństwie dominuje przygnębienie, dlatego ugrupowanie chce przedstawić wyborcom pozytywną wizję przyszłości.

Politico zauważa, że centrowi rywale Le Pen mają trudności ze znalezieniem równie skutecznego przekazu. Były premier Edouard Philippe, uznawany za jednego z jej najważniejszych konkurentów, nie zdołał dotąd wyraźnie zwiększyć poparcia dzięki kampanii skoncentrowanej na gospodarczym realizmie.

Źródło: Politico



