W skrócie Samochód z pięcioma młodymi osobami w wieku od 16 do 20 lat spadł z mostu w niemieckim Paderborn, przebijając barierę i uderzając w ścieżkę rowerową.

W wyniku wypadku wszyscy pasażerowie trafili do szpitala z obrażeniami, przy czym stan dwóch osób, w tym kierowcy i 19-latka, jest krytyczny.

Służby prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku oraz sprawdzają, czy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

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Paderborn to miasto uniwersyteckie w Nadrenii Północnej-Westfali. To właśnie tam - jak opisuje niemiecki "Bild" - w nocy z piątku na sobotę doszło do wypadku, w którym poważnie rannych zostało pięć młodych osób w wieku od 16 do 20 lat.

Wstępne ustalenia służb wskazują na to, że 20-letni kierowca BMW na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę jezdni i wypadł z drogi.

Najpierw samochód uderzył w latarnię, a potem przebił barierę mostu. W efekcie auto runęło na ścieżkę rowerową z wysokości około siedmiu metrów.

Chwile grozy w Niemczech. Samochód runął z mostu

Na miejsce wypadku wysłane zostały dwa śmigłowce ratunkowe. Do działań zaangażowano także liczne zespoły ratowników medycznych.

Portal tagesschau.de wyjaśnia, że akcja ratunkowa była skomplikowana. Ze względu na dużą różnicę wysokości między drogą a miejscem uderzenia ratownicy musieli najpierw dobrze ocenić sytuację.

Poważne obrażenia nastolatków z Niemiec

Na szczęście nikt nie został uwięziony w samochodzie, co umożliwiło udzielenie pomocy poszkodowanym. Kierowca BMW trafił do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Poważne obrażenia odniósł też 18-letni pasażer, siedzący na fotelu obok kierującego.

Do szpitala trafiły także trzy osoby, które siedziały na tylnych siedzeniach. 19-latek jest w stanie krytycznym, a 17-latek i 16-letnia dziewczyna mają ciężkie obrażenia.

Policja zajmuje się obecnie wyjaśnianiem przyczyn oraz okoliczności wypadku. Funkcjonariusze mają również sprawdzić, czy kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wrak BMW został zabezpieczony.

Źródła: "Bild", tagesschau.de





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