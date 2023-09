Popularny wśród Polaków kraj na granicy chaosu. Doszło do groźnych starć

Płonące kosze na śmieci, powybijane witryny i pobicia obcokrajowców - to efekt antyimigranckich zamieszek do jakich doszło na popularnym wśród polskich turystów Cyprze. Wyspa mierzy się z poważnymi problemami związanymi z falami uchodźców, którzy masowo przybijają swoimi pontonami do wybrzeży turystycznego raju. Prezydent zapowiedział zdecydowane działania, a rozruchy nazwał "żenującymi" i "haniebnymi".