W skrócie Stacja ABC zawiesiła talk show Jimmy'ego Kimmela po kontrowersyjnych komentarzach gospodarza dotyczących zabójstwa prawicowego aktywisty Charliego Kirka.

Donald Trump pochwalił decyzję stacji, określając ją jako "wspaniałą wiadomość dla Ameryki" i skrytykował Kimmela za brak talentu.

Decyzja o zdjęciu programu została podjęta po ostrzeżeniu Federalnej Komisji Łączności o możliwej utracie licencji nadawczej.

Stacja ABC, której właścicielem jest Disney, ogłosiła, że zawiesza wieczorny program Jimmy'ego Kimmela na czas nieokreślony. Stało się to kilka godzin po tym, jak Brendan Carr, szef Federalnej Komisji Łączności (agencja regulująca nadawanie częstotliwości - red.) zagroził stacji utratą licencji na nadawanie.

USA. Jimmy Kimmel zawieszony, Donald Trump reaguje. "Wspaniała wiadomość"

Prezydent USA nazwał tą decyzję "wspaniałą wiadomością dla Ameryki".

"Program Jimmy Kimmel Show, który miał słabe wyniki oglądalności, został zdjęty. Gratulacje dla stacji ABC za to, że w końcu zdobyła się na odwagę, aby zrobić to, co należało zrobić" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Dodał, że Kimmel "nie ma żadnego talentu".

W miejsce "Jimmy Kimmel Show" stacja ABC wyemituje inny program.

Agencja AFP podaje, że w środę w Hollywood, nie odbyło się nagranie kolejnego odcinka programu, choć czekali tam ludzie, którzy mieli zasiąść na widowni.

Dziennikarz dotychczas nie odniósł się do sprawy.

USA. Jimmy Kimmel skomentował sprawę śmierci Charliego Kirka. Jego program zawieszono

- W ten weekend osiągnęliśmy kolejne dno wraz z gangiem MAGA, która za wszelką cenę próbuję przedstawić tego młodziaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jednego z nich i robi wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny - powiedział Kimmel w monologu, który otwierał program.

- Wielu ludzi w Maga-landzie ciężko pracuje, aby wykorzystać morderstwo Charliego Kirka - dodał.

Zarzucił również wiceprezydentowi USA, J.D. Vance'owi, że Biały Dom bez dowodów obwinia lewicowe środowiska za śmierć Kirka.

W programie zaprezentowano także nagranie, na którym Trump przechodzi od pytania o to, jak wpłynęła na niego śmierć Kirka, do chwalenia się nową salą balową, którą buduje w Białym Domu. Materiał wideo wywołał śmiech wśród publiczności w studiu.

- Dorosły nie przeżywa w ten sposób żałoby po śmierci przyjaciela. Czterolatek opłakuje złotą rybkę - powiedział.

Jimmy Kimmel jest jedna z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Czterokrotnie prowadził galę wręczenia Oskarów.

