W skrócie Rzym wprowadza opłatę 2 euro za możliwość zbliżenia się do Fontanny di Trevi dla turystów, przy czym mieszkańcy miasta wchodzą bezpłatnie.

Burmistrz ogłosił również wprowadzenie biletów do pięciu innych obiektów, a zysk ze sprzedaży biletów może sięgnąć kilku milionów euro rocznie.

Corocznie blisko 10 milionów osób odwiedza Fontannę di Trevi, co powoduje tłok i problemy z bezpieczeństwem oraz prowokuje władzę do regulacji ruchu turystycznego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dwa euro będzie wynosić cena biletu za możliwość zobaczenia słynnej Fontanny di Trevi z bliska - poinformował w piątek burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri.

- Od 1 lutego wprowadzamy płatny bilet do sześciu obiektów w stolicy Włoch, w tym do Fontanny di Trevi - doprecyzował.

Opłata nie obejmie mieszkańców miasta, którzy zachowają prawo do bezpłatnego wstępu. Turyści nadal będą mogli zobaczyć fontannę za darmo, ale tylko z dalszej odległości.

W nowej organizacji przestrzeni przy Fontannie di Trevi przewidziano dwa wydzielone mosiężnymi słupkami szlaki: jeden dla turystów, drugi dla mieszkańców Rzymu.

Wejście do pozostałych pięciu obiektów - Villa di Massenzio, Museo Napoleonico, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti Aranciera oraz Museo Pietro Canonica - będzie kosztować pięć euro.

XVIII-wieczna Fontanna di Trevi, stanowiąca tło dla najsłynniejszej sceny filmu Federico Felliniego "La Dolce Vita", w której Anita Ekberg zażywa kąpieli, znajduje się na czele listy atrakcji turystycznych dla odwiedzających Wieczne Miasto.

Rzucanie monet do tej fontanny stało się tak utrwaloną tradycją, że co tydzień zbierane z niej są tysiące euro, które następnie przekazywane są organizacji Caritas.

Rzym. Blisko 10 milionów osób przed Fontanną di Trevi rocznie

Ogromna popularność barokowego arcydzieła sprawia, że tłumy na placu wokół fontanny bywają tak gęste, iż często trudno przyjrzeć się jej z bliska.

Jak poinformował Roberto Gualtieri, w 2025 roku - między 1 stycznia a 8 grudnia - obszar bezpośrednio przed fontanną odwiedziło około dziewięciu milionów turystów, co daje średnio 30 tysięcy osób dziennie.

Miejsce to stało się również celem kieszonkowców, przez co rzymscy urzędnicy od lat debatowali nad różnymi sposobami uregulowania dostępu do fontanny. Ratusz szacuje, że wpływy ze sprzedaży biletów mogą zasilić budżet miasta kwotą około 6,5 miliona euro rocznie.

Nie jest to pierwszy przypadek wprowadzenia opłat za dostęp do włoskich zabytków. W 2023 roku opłaty zaczęto pobierać od turystów odwiedzających Panteon, a w ubiegłym roku Wenecja wprowadziła opłatę wstępu dla turystów w okresach szczytu.

Źródła: AFP, "Corriere della Sera"

Nowe weta prezydenta. Czarzasty w "Graffiti": Specjalizuje się w destrukcji Polsat News Polsat News