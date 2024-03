"Komisja energii i handlu Izby Reprezentantów właśnie zagłosowała 50-0, by zmusić TikToka do przecięcia związków z Komunistyczną Partią Chin . Poddam ten kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego projekt pod głosowanie w Izbie w przyszłym tygodniu" - zapowiedział Steve Scalise we wpisie na platformie X.

USA. Kongres pracuje nad delegalizacją aplikacji TikTok

Członkowie komisji zagłosowali w czwartek jednogłośnie nad skierowaniem projektu do dalszego procedowania, mimo zmasowanej kampanii lobbingowej TikToka, który wysłał powiadomienie milionom użytkowników, wzywając ich do dzwonienia do biur kongresmenów, by "powstrzymać zamknięcie TikToka".