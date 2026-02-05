Poproszono Trumpa o namaszczenie następcy. Padły dwa nazwiska
J.D. Vance i Marco Rubio to dwaj amerykańscy politycy, których Donald Trump wymienił po pytaniu o swojego potencjalnego następcę. Prezydent USA udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że najtrudniejszy do pokonania byłby kandydat łączący w sobie cechy obu z nich. Jednocześnie po raz kolejny nie wykluczył własnego startu na trzecią kadencję.
Mianem "najciekawszego pytania" Donald Trump określił prośbę przeprowadzającego z nim wywiad dziennikarza NBC Toma Llamasa o wskazanie osoby, która mogłaby przejąć obowiązki prezydenta USA po wygaśnięciu II kadencji rządów republikanina.
Giełda nazwisk polityków, których przywódca mógłby poprzeć w kampanii przed wyborami w 2028 r. zamknęła się do dwóch: wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu USA Marco Rubio.
Kto mógłby zastąpić Trumpa? Prezydent USA wymienia dwa nazwiska
- Cóż, nie chcę w to wchodzić. Mamy jeszcze trzy lata. Mam dwóch ludzi, którzy wykonują świetną robotę. Nie chcę się kłócić albo nie chcę używać słowa "walka", to nie byłaby walka. Ale spójrz, J.D. jest fantastyczny i Marco jest fantastyczny - przekonywał Trump.
Amerykański prezydent stwierdził, że jedna z wymienionych osób jest "bardziej dyplomatyczna" od drugiej. Nie wskazał jednak, o którą mu chodzi. Stwierdził też, że obaj są bardzo inteligentni.
Zdaniem Trumpa, Rubio i Vance'a odróżnia ich "styl". - Sam możesz dostrzec ten styl. Ale obaj są bardzo zdolni. Myślę, że połączenie J.D. i Marco byłoby bardzo trudne do pokonania. Ale w polityce nigdy nic nie wiesz, prawda? - mówił prezydent.
"Trzecia kadencja" wciąż możliwa? Trump: To byłoby ciekawe
W przeszłości Donald Trump kilkukrotnie wskazywał, że - wbrew amerykańskiej konstytucji - mógłby rozważyć możliwość pozostania na stanowisku prezydenta USA na trzecią kadencję.
Llamas zapytał swojego rozmówcę, czy wciąż przewiduje taki scenariusz. - Nie wiem, to byłoby ciekawe. Ale czy nie byłoby okropne, gdybym to potwierdził, gdybym dał ci odpowiedź, której oczekujesz? - dopytywał przywódca.
- To uczyniłoby życie dużo mniej ekscytującym. Ale robię to tylko z jednego powodu: by uczynić Amerykę znów wielką i na tym właśnie się skupiamy - podsumował Trump.
