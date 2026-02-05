Poproszono Trumpa o namaszczenie następcy. Padły dwa nazwiska

W skrócie Donald Trump wymienił J.D. Vance'a i Marco Rubio jako potencjalnych kandydatów na stanowisko przyszłego prezydenta USA.

Trump stwierdził, że kandydat łączący cechy obu polityków byłby trudny do pokonania.

Trump po raz kolejny nie wykluczył startu na trzecią kadencję prezydencką.

Mianem "najciekawszego pytania" Donald Trump określił prośbę przeprowadzającego z nim wywiad dziennikarza NBC Toma Llamasa o wskazanie osoby, która mogłaby przejąć obowiązki prezydenta USA po wygaśnięciu II kadencji rządów republikanina.

Giełda nazwisk polityków, których przywódca mógłby poprzeć w kampanii przed wyborami w 2028 r. zamknęła się do dwóch: wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu USA Marco Rubio.

Kto mógłby zastąpić Trumpa? Prezydent USA wymienia dwa nazwiska

- Cóż, nie chcę w to wchodzić. Mamy jeszcze trzy lata. Mam dwóch ludzi, którzy wykonują świetną robotę. Nie chcę się kłócić albo nie chcę używać słowa "walka", to nie byłaby walka. Ale spójrz, J.D. jest fantastyczny i Marco jest fantastyczny - przekonywał Trump.

Amerykański prezydent stwierdził, że jedna z wymienionych osób jest "bardziej dyplomatyczna" od drugiej. Nie wskazał jednak, o którą mu chodzi. Stwierdził też, że obaj są bardzo inteligentni.

Zdaniem Trumpa, Rubio i Vance'a odróżnia ich "styl". - Sam możesz dostrzec ten styl. Ale obaj są bardzo zdolni. Myślę, że połączenie J.D. i Marco byłoby bardzo trudne do pokonania. Ale w polityce nigdy nic nie wiesz, prawda? - mówił prezydent.

"Trzecia kadencja" wciąż możliwa? Trump: To byłoby ciekawe

W przeszłości Donald Trump kilkukrotnie wskazywał, że - wbrew amerykańskiej konstytucji - mógłby rozważyć możliwość pozostania na stanowisku prezydenta USA na trzecią kadencję.

Llamas zapytał swojego rozmówcę, czy wciąż przewiduje taki scenariusz. - Nie wiem, to byłoby ciekawe. Ale czy nie byłoby okropne, gdybym to potwierdził, gdybym dał ci odpowiedź, której oczekujesz? - dopytywał przywódca.

- To uczyniłoby życie dużo mniej ekscytującym. Ale robię to tylko z jednego powodu: by uczynić Amerykę znów wielką i na tym właśnie się skupiamy - podsumował Trump.

