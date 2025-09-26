Poprosił Trumpa o pociski dalekiego zasięgu. Nowy ruch Zełenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Donalda Trumpa o dostarczenie pocisków Tomahawk - przekazał portal Axios. Zgoda Białego Domu miałaby skłonić Władimira Putina do podjęcia negocjacji pokojowych. - Potrzebujemy tego, ale nie oznacza to, że to wykorzystamy - podkreślił Zełenski.
W skrócie
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Donalda Trumpa z prośbą o dostarczenie pocisków Tomahawk, licząc na zwiększenie presji na Władimira Putina.
- Zełenski podkreślił, że posiadanie nowoczesnego uzbrojenia mogłoby skłonić Putina do negocjacji i zakończenia wojny.
- Nie jest pewne, czy Amerykanie przekażą Ukrainie Tomahawki, jednak Ukraina ma ciche poparcie Trumpa na wypadek rosyjskich ataków.
Wołodymyr Zełenski wystosował prośbę o dostarczenie pocisków Tomahawk na spotkaniu z Donaldem Trumpem przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.
Portal Axios podał tę informację, powołując się na ukraińskiego urzędnika i inne źródło zaznajomione z rozmowami przywódców.
Wojna w Ukrainie. Zełenski chce zmusić Putina do negocjacji
W wywiadzie udzielonym po spotkaniu Wołodymyr Zełenski powiedział, że Trump jest skłonny przychylić się do jego apelu o pociski manewrujące dalekiego zasięgu, które pozwoliłyby zaatakować Moskwę.
- Potrzebujemy tego, ale nie oznacza to, że to wykorzystamy. Bo jeśli będziemy to mieć, myślę, że będzie to dodatkowy nacisk na Putina, by zasiadł (za stołem negocjacyjnym - red.) i rozmawiał - tłumaczył Zełenski.
Wcześniej o sprawie pisał dziennik "The Telegraph". Ukraiński prezydent powiedział swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi, że zaawansowany technologicznie system uzbrojenia "pomoże" Władimirowi Putinowi w zawarciu porozumienia pokojowego.
Zmiana tonu Trumpa w sprawie Ukrainy powinna być postrzegana "tak pozytywnie, jak to tylko możliwe" - ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Przekazał również, że prezydent USA jest "naprawdę zły" na Putina za ignorowanie jego prób zakończenia trwającej trzy i pół roku wojny. Nie jest jednak pewne, czy starania Wołodymyra Zełenskiego o pozyskanie od Amerykanów rakiet Tomahawk zakończą się sukcesem.
"Z zasięgiem do 1500 mil i głowicą bojową o masie 450 kg, pocisk manewrujący jest znacznie skuteczniejszy niż jakakolwiek podobna broń dalekiego zasięgu podarowana Kijowowi przez zachodnich sojuszników" - podkreślono w artykule.
Ukraina zaatakuje Moskwę? "Ciche poparcie Trumpa"
Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Axios stwierdził, że Ukraina ma ciche poparcie ze strony Trumpa dla uderzeń w głąb terytorium Rosji, o ile Moskwa przeprowadzi podobne ataki.
Wcześniej Zełenski sugerował Rosjanom, że powinni "wiedzieć, gdzie znajdują się schrony przeciwbombowe". - Jeśli (Rosja - red.) nie powstrzyma wojny, będą ich potrzebować - sugerował przywódca. Ta wypowiedź nie spodobała się rzecznikowi Kremla, który nazwał ją "nieodpowiedzialną groźbą".
Prezes Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy przekonywał, że "skoro Rosja ma pociski manewrujące dalekiego zasięgu, to Ukraina musi mieć podobne zdolności".
Źródło: Axios, "The Telegraph"