Ukraina Rosja
Poprosił Trumpa o pociski dalekiego zasięgu. Nowy ruch Zełenskiego

Marcin Boniecki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Donalda Trumpa o dostarczenie pocisków Tomahawk - przekazał portal Axios. Zgoda Białego Domu miałaby skłonić Władimira Putina do podjęcia negocjacji pokojowych. - Potrzebujemy tego, ale nie oznacza to, że to wykorzystamy - podkreślił Zełenski.

Media: Wołodymyr Zełenski poprosił Donalda Trumpa o dostarczenie pocisków Tomahawk
Media: Wołodymyr Zełenski poprosił Donalda Trumpa o dostarczenie pocisków Tomahawk

W skrócie

  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Donalda Trumpa z prośbą o dostarczenie pocisków Tomahawk, licząc na zwiększenie presji na Władimira Putina.
  • Zełenski podkreślił, że posiadanie nowoczesnego uzbrojenia mogłoby skłonić Putina do negocjacji i zakończenia wojny.
  • Nie jest pewne, czy Amerykanie przekażą Ukrainie Tomahawki, jednak Ukraina ma ciche poparcie Trumpa na wypadek rosyjskich ataków.
Wołodymyr Zełenski wystosował prośbę o dostarczenie pocisków Tomahawk na spotkaniu z Donaldem Trumpem przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

Portal Axios podał tę informację, powołując się na ukraińskiego urzędnika i inne źródło zaznajomione z rozmowami przywódców.

Wojna w Ukrainie. Zełenski chce zmusić Putina do negocjacji

W wywiadzie udzielonym po spotkaniu Wołodymyr Zełenski powiedział, że Trump jest skłonny przychylić się do jego apelu o pociski manewrujące dalekiego zasięgu, które pozwoliłyby zaatakować Moskwę.

- Potrzebujemy tego, ale nie oznacza to, że to wykorzystamy. Bo jeśli będziemy to mieć, myślę, że będzie to dodatkowy nacisk na Putina, by zasiadł (za stołem negocjacyjnym - red.) i rozmawiał - tłumaczył Zełenski.

Wcześniej o sprawie pisał dziennik "The Telegraph". Ukraiński prezydent powiedział swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi, że zaawansowany technologicznie system uzbrojenia "pomoże" Władimirowi Putinowi w zawarciu porozumienia pokojowego.

    Zmiana tonu Trumpa w sprawie Ukrainy powinna być postrzegana "tak pozytywnie, jak to tylko możliwe" - ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio.

    Przekazał również, że prezydent USA jest "naprawdę zły" na Putina za ignorowanie jego prób zakończenia trwającej trzy i pół roku wojny. Nie jest jednak pewne, czy starania Wołodymyra Zełenskiego o pozyskanie od Amerykanów rakiet Tomahawk zakończą się sukcesem.

    "Z zasięgiem do 1500 mil i głowicą bojową o masie 450 kg, pocisk manewrujący jest znacznie skuteczniejszy niż jakakolwiek podobna broń dalekiego zasięgu podarowana Kijowowi przez zachodnich sojuszników" - podkreślono w artykule.

    Ukraina zaatakuje Moskwę? "Ciche poparcie Trumpa"

    Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Axios stwierdził, że Ukraina ma ciche poparcie ze strony Trumpa dla uderzeń w głąb terytorium Rosji, o ile Moskwa przeprowadzi podobne ataki.

    Wcześniej Zełenski sugerował Rosjanom, że powinni "wiedzieć, gdzie znajdują się schrony przeciwbombowe". - Jeśli (Rosja - red.) nie powstrzyma wojny, będą ich potrzebować - sugerował przywódca. Ta wypowiedź nie spodobała się rzecznikowi Kremla, który nazwał ją "nieodpowiedzialną groźbą".

    Prezes Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy przekonywał, że "skoro Rosja ma pociski manewrujące dalekiego zasięgu, to Ukraina musi mieć podobne zdolności".

    Źródło: Axios, "The Telegraph"

