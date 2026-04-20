Popłoch w Niemczech, zwołali pilne posiedzenie. Obawiają się niedoborów

Dorota Hilger

- Jesteśmy gotowi działać - stwierdził Friedrich Merz, informując o "niezwłocznym" zwołaniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa ws. braków paliwa lotniczego. Swoje ruchy wykonali także szefowie poszczególnych ministerstw federalnych. Tymczasem UE zapewnia, że problemu nie ma. - Nic nie wskazuje na systemowe braki paliwa - podkreśla rzeczniczka KE.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na tle samolotów na płycie lotniska
Braki paliwa lotniczego w Europie. Niemcy zwołali pilne posiedzenie

W skrócie

  • Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział pilne zwołanie Narodowej Rady Bezpieczeństwa z powodu ryzyka niedoborów paliwa lotniczego.
  • Władze niemieckie przygotowują plany awaryjne, podczas gdy Komisja Europejska zapewnia, że nie ma sygnałów o systemowych brakach paliwa.
  • Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzegł, że Europie wystarczy obecnych zasobów paliwa lotniczego na około sześć tygodni, jeśli nie zostanie odblokowana Cieśnina Ormuz.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział w niedzielę, że "niezwłocznie" zwoła Narodową Radę Bezpieczeństwa, aby zająć się kwestią ewentualnych niedoborów paliwa lotniczego związanych z trwającą wojną w Iranie.

- Nasz cel jest jasny: przedsiębiorstwa i obywatele muszą mieć pewność, że otrzymają dostawy podstawowych produktów - podkreślił niemiecki polityk.

Niemcy obawiają się braków paliwa lotniczego. Zwołano posiedzenie RBN

Kanclerz Niemiec przyznał, że obecna sytuacja jest "napięta", choć, jak podkreślił, kraj ma wystarczające zapasy kluczowych paliw. - Jednak jeżeli warunki się pogorszą, jesteśmy gotowi działać - zadeklarował, zapewniając o wykorzystaniu w tym celu "wszystkich dostępnych środków".

Deklaracja Merza to nie pierwszy sygnał, że niemieckie władze bardzo poważnie traktują ryzyko wystąpienia braków. Minister gospodarki Katherina Reiche przedstawiła w zeszłym tygodniu plany awaryjne, zapowiadając m.in. spotkanie z dostawcami, przedstawicielami linii lotniczych i operatorami lotnisk.

Zobacz również:

Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi poinformował o odblokowaniu cieśniny Ormuz
Bliski Wschód

Echa zawieszenia broni. Iran ogłasza w sprawie cieśniny Ormuz

Michał Blus
Dagmara Pakuła
Michał Blus, Dagmara Pakuła, Krzysztof Ryncarz

- Musimy traktować ostrzeżenia o niedoborze paliw bardzo poważnie. To absolutnie jasne - nie możemy zajmować się tylko problemem cen, musimy również pamiętać o bezpieczeństwie dostaw - mówił z kolei minister finansów Lars Klingbeil.

Niespokojnie na rynkach paliw. UE uspokaja, "nic nie wskazuje"

Ruchy władz Niemiec stoją w sprzeczności z uspokajającymi głosami płynącymi z Unii Europejskiej. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen przekonywała w piątek, że choć niektóre linie lotnicze zapowiedziały odwołanie części lotów, rynek radzi sobie z sytuacją.

- To są decyzje poszczególnych lotnisk. Nic nie wskazuje na systemowe braki paliwa, które mogłyby doprowadzić do masowego odwoływania lotów - przekonywała.

Zobacz również:

Europa może wkrótce zmierzyć się z brakami dostaw paliwa lotniczego (zdj. ilustracyjne)
Świat

Europie kończy się paliwo lotnicze. Wskazano, na jak długo starczą zapasy

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Podobne zapewnienia padały także ze strony komisarza UE ds. transportu Apostolosa Dzidzikostasa. W jego ocenie doniesienia o brakach "nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji".

Europa zostanie bez paliwa? "Może sześć tygodni", w tle cieśnina Ormuz

Zupełnie inaczej sprawę stawia szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Fatih Birol. "Może sześć tygodni" - tyle czasu - według jego słów - zostało Europie na użytkowanie obecnych zasobów paliwa lotniczego, jeśli nie dojdzie do odblokowania cieśniny Ormuz.

W ubiegłym tygodniu organizacja Airports Council International skierowała pismo do Komisji Europejskiej, w którym przestrzegła, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta w ciągu trzech tygodni, na kontynencie wystąpią braki w paliwie lotniczym.

Z kolei stowarzyszenie lotnicze Airlines for Europe, w którego skład wchodzą m.in. Ryanair, EasyJet, czy Lufthansa, zaapelowało natomiast do Unii Europejskiej o uściślenie niektórych przepisów dotyczących zadośćuczynień dla pasażerów. Linie chcą się zabezpieczyć przed koniecznością wypłacania ewentualnych wysokich odszkodowań w przypadku odwołania lotów.

Źródła: Politico, Die Welt

Zobacz również:

Tankowanie samolotu na lotnisku w Salt Lake City w stanie Utah (USA)
Świat

"Financial Times": W ciągu trzech tygodni może zabraknąć paliwa lotniczego w Europie

Michał Michalak
Michał Michalak
Komorowski w ''Prezydentach i premierach'' o sytuacji w PiS: Część posłów nie akceptuje kursu narzuconego przez Jarosława KaczyńskiegoPolsat NewsPolsat News

