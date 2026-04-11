W skrócie Byli medialni sojusznicy Donalda Trumpa, w tym Candace Owens, Alex Jones i Joe Rogan, coraz ostrzej krytykują jego politykę wobec Iranu, co odsłania podziały w ruchu MAGA.

Donald Trump w serwisie Truth Social nazwał czołowych konserwatywnych komentatorów, takich jak Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones, "szaleńcami" i "prowokatorami".

Sondaże przeprowadzone w marcu nie wykazały istotnego spadku zaufania do Trumpa wśród sympatyków MAGA mimo wzmożonej krytyki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W opublikowanym w serwisie Truth Social wpisie Donald Trump nazwał czołowych konserwatywnych komentatorów - Tuckera Carlsona, Megyn Kelly, Candace Owens oraz Alexa Jonesa - "szaleńcami" i "prowokatorami", zarzucając im pogoń za tanią popularnością. Jeszcze niedawno należeli oni do najgłośniejszych zwolenników prezydenta USA.

Bezpośrednim powodem konfliktu jest polityka zagraniczna Trumpa, a zwłaszcza decyzja o zaangażowaniu militarnym wobec Iranu. Część środowiska MAGA, tradycyjnie opowiadającego się za izolacjonizmem i hasłem "America First", uznała ten krok za odejście od dotychczasowych założeń ruchu.

Najostrzejszą odpowiedź sformułowała Candace Owens, która w serwisie X napisała: "Może czas wysłać dziadka do domu opieki", wyraźnie uderzając w prezydenta USA. Z kolei Alex Jones wyraził rozczarowanie, podkreślając, że wspierał "dawnego Trumpa", lecz obecnie patrzy na jego działania jedynie z rosnącym współczuciem.

Krytyka nie ogranicza się jednak tylko do tej grupy. Popularny podcaster Joe Rogan zasugerował, że działania Trumpa mogą mieć na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od spraw związanych z Jeffreyem Epsteinem.

W swojej wypowiedzi porównał sytuację do działań byłego prezydenta Billa Clintona podczas skandalu z Monicą Lewinsky.

Mimo nasilającej się krytyki ze strony części dawnych sojuszników, badania opinii publicznej wskazują, że poparcie dla Trumpa wśród jego najwierniejszych wyborców pozostaje stabilne. Sondaże przeprowadzone w marcu nie wykazały istotnego spadku zaufania wśród sympatyków MAGA.

Zaogniający się konflikt pokazuje jednak, że ruch, który przez lata wydawał się monolitem, zaczyna ujawniać wewnętrzne sprzeczności. Spór o kierunek polityki zagranicznej może okazać się jednym z kluczowych testów jedności tego środowiska w nadchodzących miesiącach - komentują amerykańskie media.

Źródło: Forbes

