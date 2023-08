Odkryte we włoskim lodowcu jeszcze w XX wieku szczątki prehistorycznego człowieka naukowcy poddali ponownym badaniom. Jak się okazało, rzucają one całkiem nowe światło na wiele aspektów, bo za pierwszym razem do badań wykorzystano zanieczyszczone próbki DNA. Naukowcy mówią otwarcie, że nie kryli zaskoczenia. Nowe testy pozwoliły zrewidować twierdzenia dotyczące przodków żyjącego ponad 5000 lat temu człowieka, a także koloru jego skóry czy obecności owłosienia.