W skrócie Na terenie miasteczka namiotowego przed serbskim parlamentem padły strzały, a kilka namiotów stanęło w ogniu.

W wyniku incydentu jedna osoba została ranna, a policja zatrzymała podejrzanego.

Protesty w Serbii trwają od miesięcy i regularnie dochodzi do starć między zwolennikami i przeciwnikami rządu.

O tym, że "ktoś oddał strzał z broni palnej, a następnie podpalił namioty" poinformowała w portalu X posłanka serbskiej opozycyjnej Partii Wolności i Sprawiedliwości Marinika Tepić.

Z zamieszczonego przez nią filmu wynika m.in. że z jednego z płonących namiotów wyszedł uczestnik odbywającego się na miejscu protestu. Konieczna była interwencja straży pożarnej, medyków i policji.

Serbia. Strzały przed budynkiem parlamentu

Agencja FoNet podała z kolei, że służby otrzymały zgłoszenie od policji o tym, że przed budynkiem parlamentu w Belgradzie eksplodowała butla z gazem. W pobliżu znaleziony został mężczyzna z raną postrzałową.

Agencja Reutera twierdzi, że w związku ze sprawą zatrzymana została jedna osoba. Wcześniej mundurowi mieli wezwać napastnika z bronią do jej porzucenia.

Do zdarzenia doszło na terenie miasteczka namiotowego, w którym zgromadzili się zwolennicy władz. W Serbii od miesięcy dochodzi do licznych i czasem brutalnych protestów przeciwko rządzącym, które zapoczątkowała tragedia na dworcu w Nowym Sadzie.

Po zawaleniu się tamtejszego dachu i śmierci 16 osób, grupy obywateli wyszły na ulice, aby zademonstrować brak zgody na instytucjonalną korupcję i wywrzeć presję na prawicowego prezydenta Aleksandara Vuczicia, by ustąpił z urzędu.

Między tymi osobami a zwolennikami rządu i prezydenta dochodzi do częstych starć, w których udział bierze też policja, tłumiąca manifestacje i używająca do tego gazu łzawiącego oraz armatek wodnych.

