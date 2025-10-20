W skrócie Kradzież historycznych klejnotów w Luwrze wywołała kryzys wizerunkowy Francji.

Czterech zamaskowanych sprawców użyło dźwigu, by włamać się do muzeum. Po drodze zgubili kilka przedmiotów, w tym m.in. krótkofalówkę, rękawiczki czy przecinak.

Prezydent Macron oraz minister sprawiedliwości zapewniają o determinacji policji w znalezieniu sprawców i odzyskaniu skradzionych obiektów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Francuski minister sprawiedliwości Gerard Darmanin powiedział w poniedziałek, że kradzież biżuterii w Luwrze w niedzielę wywarła bardzo negatywny wpływ na wizerunek kraju.

- W Paryżu i we Francji znajduje się wiele muzeów, w których przechowywane są bezcenne skarby - powiedział Darmanin w wywiadzie dla francuskiej stacji radiowej France Inter. - Jedno jest pewne - ponieśliśmy porażkę - dodał, zapewniając, że policja ostatecznie aresztuje sprawców.

Do kradzież doszło w niedzielę. Rankiem złodzieje w kominiarkach włamali się do paryskiego Luwru, używając dźwigu do wybicia okna na piętrze, a następnie kradnąc bezcenne przedmioty z pomieszczenia, w którym przechowywane są francuskie klejnoty koronacyjne, po czym uciekli na motocyklach.

Kradzież w Luwrze. Media pokazały nagranie ze zdarzenia

Jeszcze w niedzielę francuskie media obiegło nagranie z chwili kradzieży. Widać na nim zamaskowanego mężczyznę w żółtej kamizelce i czarnej bluzie, który spokojnie przecina osłonę jednej z gablot w Galerii Apolla.

- Sprawcy byli zamaskowani i uciekli na skuterach - poinformowała w niedzielę prokurator Paryża Laure Beccuau, precyzując, że poszukiwane są cztery osoby.

Po południu władze przekazały, że policji udało się odnaleźć sprzęt, jaki sprawcy wykorzystali do rabunku. To rękawiczki, krótkofalówki, przecinak oraz benzyna. Przestępcy uciekli w kierunku paryskiej autostrady A6.

Francja. Emmanuel Macron reaguje na napad na Luwr. Padła deklaracja

"Kradzież w Luwrze jest atakiem na dziedzictwo, które cenimy, ponieważ jest ono naszą historią" - skomentował prezydent Emmanuel Macron na platformie X. "Odzyskamy dzieła, a sprawcy zostaną postawieni przed sądem" - dodał.

Muzeum sztuki w Luwrze to słynny na całym świecie obiekt, w którym znajdują się dzieła sztuki takie, jak Mona Lisa. Tylko w 2024 roku odwiedziło go 8,7 miliona osób.

Tusk na czele "nowej formacji". Szczerba w ''Gościu Wydarzeń'': Zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027 Polsat News Polsat News