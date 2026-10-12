W skrócie Dwupartyjna grupa senatorów w USA zaapelowała do Donalda Trumpa o zmianę decyzji dotyczącej importu rosyjskiego paliwa, twierdząc, że narusza ona prawo z 2022 roku.

Departament Skarbu USA wydał licencję na import rosyjskiej ropy do 2027 roku, mimo istniejącego w USA zakazu importu rosyjskich produktów energetycznych.

Wołodymyr Zełenski uznał tę decyzję za wsparcie dla wojny, a Trump skrytykował prezydenta Ukrainy i zasugerował, by Ukraina wybrała nowego przywódcę.

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"Natychmiastowej zmiany kursu" w sprawie zezwolenia na import rosyjskiego diesla do Stanów Zjednoczonych domaga się dwupartyjna grupa senatorów. Wśród nich jest troje demokratów oraz czworo członków Partii Republikańskiej, z której Donald Trump startował w wyborach na prezydenta.

Politycy twierdzą, że umowa paliwowa z Rosją łamie prawo federalne. "Decyzja prezydenta Trumpa o zezwoleniu na import rosyjskiego diesla do USA stoi bezpośrednio w sprzeczności z tym prawem" - podkreślono w piśmie cytowanym przez Politico.

Paliwo z Rosji. Politycy z USA oburzeni ruchem Trumpa

W piątek Trump ogłosił, że dogadał się z Putinem i że Rosja dostarczy setki tysięcy ton oleju napędowego "na rynek amerykański i światowy".

Bezpośrednio po tym komunikacie Departament Skarbu USA wydał ogólną licencję zezwalającą na "sprzedaż, dostawę, rozładunek lub import, w tym import do Stanów Zjednoczonych" rosyjskiej ropy do kwietnia 2027 roku.

Wspomniana grupa amerykańskich senatorów przypomniała, że w 2022 roku przyjęto ustawę zakazującą importu do USA rosyjskich produktów energetycznych, w tym ropy i produktów naftowych.

Dokument przewidywał wyjątki dotyczące wcześniejszych umów i możliwości zniesienia zakazu, ale po spełnieniu określonych warunków przez Rosję oraz przy udziale i zgodzie Kongresu.

Rekordowa cena diesla w USA. Trump zwrócił się do Kremla

Zdaniem republikańskiego senatora Thoma Tillisa "istnieje uzasadniony powód, by twierdzić, że prezydent nie przestrzega prawa". W rozmowie z Politico podkreślił, że to Rosja jest krajem, który może zakończyć wojnę, "wycofując się z okupowanych terytoriów".

"Stany Zjednoczone nie powinny zapewniać Putinowi finansowego ratunku, podczas gdy Rosja nadal zabija ukraińskich cywilów. Administracja musi natychmiast zmienić zdanie" - zaapelowali senatorowie.

Biały Dom, poproszony o odpowiedź na krytykę ze strony senatorów, odesłał dziennikarzy do wpisu Trumpa, w którym ogłosił "zawieszenie ataków na infrastrukturę energetyczną w wojnie między Rosją a Ukrainą". Nie ma jednak dowodów na takie porozumienie - dotychczas Moskwa nie potwierdziła zawieszenia broni.

Już kilka tygodni wcześniej amerykańskie media donosiły, że administracja Trumpa planuje zaoferować Rosji korzystne umowy i "zachęcić" Putina do wstrzymania ataków na Ukrainę. Decyzja o imporcie rosyjskiej ropy zapadła w czasie, gdy USA zmagają się z wysokimi cenami paliwa - w tym także rekordową ceną diesla.

Ukraina. Zełenski zareagował na decyzję Trumpa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował złagodzenie amerykańskiej presji wobec Kremla, twierdząc, że "pozwolenie Rosji na sprzedaż produktów naftowych to inwestycja w wojnę".

"Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnego pożytku cywilizowanemu światu. Rosja 'odwdzięczy się' za diesel dalszym terrorem i podstępem" - napisał ukraiński lider w piątek na platformie X.

Dzień później Trump krytykował Zełenskiego. Podczas sobotniego wystąpienia w Białym Domu amerykański przywódca powiedział, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta.

- Sugeruję, by znaleźli nowego przywódcę, który potrafi zawrzeć porozumienie (pokojowe - red.). Z jakiegoś powodu (Zełenski) nigdy tego nie robi - stwierdził.

Jednocześnie Trump ostrzegł Kijów przed atakowaniem rosyjskiej infrastruktury paliwowej. - Niech robi, co chce, ale ma nie atakować rafinerii - powiedział.

Źródła: Politico, Reuters, AFP



