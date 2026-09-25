W skrócie Funkcjonariusze celni w Czechach zatrzymali dwa transporty obejmujące w sumie około 635 kilogramów mięsa do kebaba oraz inne produkty spożywcze przewożone w nieodpowiednich warunkach.

Podczas obu kontroli pojazdy nie były wyposażone w urządzenia chłodnicze, a przewożona żywność była narażona na wysoką temperaturę sięgającą 34 stopni.

Towar został zutylizowany przez czeską Państwową Inspekcję Weterynaryjną, która przejęła sprawę w celu dalszego dochodzenia.

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Pierwszy przypadek został wykryty w trakcie kontroli pod koniec wakacji. W miejscowości Ołomuniec zatrzymano samochód osobowy, który przewoził w bagażniku 315 kilogramów mięsa do kebaba.

"Samochód nie posiadał urządzeń chłodniczych, przejazd nie został wcześniej zgłoszony. W momencie kontroli temperatura na zewnątrz sięgała 34 st. Celsjusza" - przekazał w rozmowie z portalem Denik, David Kubenz, rzecznik urzędu celnego w Ostrawie.

Podobny przypadek został wykryty przez celników 18 września w pobliżu Czeskiego Cieszyna. Kierowca samochodu dostawczego z polskimi tablicami rejestracyjnymi przewoził około 320 kg mięsa, około 100 kg jogurtu greckiego oraz 50 kg majonezu.

Jak informują lokalne media pojazd również nie był wyposażony w klimatyzację lub inne urządzenia chłodnicze, a żywność nie była przewożona w odpowiedniej temperaturze.

Setki kebabów w nagrzanym bagażniku. Interwencja czeskich służb

Straż Graniczna wezwała na miejsce funkcjonariuszy czeskiej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, którzy dokonali utylizacji przewożonego towaru i przejęli sprawę do dalszego dochodzenia.

Łącznie podczas obydwu kontroli celnicy skonfiskowali około 635 kilogramów kebabu. Funkcjonariusze wskazują, że kontrole mają na celu zapobieganie dotarciu mięsa poddanego działaniu wysokich temperatur do konsumentów.

Państwowa Administracja Weterynaryjna przypomina, że w źle transportowanej żywności szybko mnożą się niebezpieczne bakterie, co może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Źródło: Denik



