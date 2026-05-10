W skrócie Grecki minister ds. migracji poinformował, że około 550 tysięcy osób oczekuje w Libii na przeprawę do Europy, a w 2025 roku do Grecji dotarło drogą morską 42 tysiące migrantów.

Władze Grecji współpracują z Frontexem i służbami libijskimi, aby zwalczać przemytników organizujących nielegalne przekroczenia granicy Unii Europejskiej.

Sąd w Lille skazał 19 osób za udział w przemycie migrantów przez kanał La Manche, przyznając im kary od dwóch do siedmiu lat więzienia oraz zakaz wjazdu do Francji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister Plewris, cytowany przez niemiecką agencję dpa podkreślił, że Grecja ściśle współpracuje z unijną agencją Frontex oraz z władzami Libii w celu zwalczenia gangów przemytniczych oraz zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granicy z UE.

W niedzielę grecka straż przybrzeżna uratowała łącznie 125 osób, które podróżowały w dwóch łodziach na południe od Krety - poinformowało greckie radio państwowe. Funkcjonariusze straży przybrzeżnej spodziewają się, że z powodu korzystnych warunków pogodowych z Libii w kierunku Krety wypłyną kolejne łodzie.

Setki tysięcy migrantów chce dostać się do Europy. Władze Grecji informują

Według danych Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), w 2025 roku około 42 tys. migrantów dotarło drogą morską na greckie wyspy, a tym samym do Unii Europejskiej.

Grecja od dłuższego czasu jest krajem leżącym na jednym z głównych szlaków migracyjnych z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. W latach 2015-2016 w szczycie kryzysu migracyjnego na jej wyspach, w tym na Chios, wylądowało z Turcji prawie milion migrantów.

W ostatnich latach ta liczba zmniejszyła się a Grecja znacznie zaostrzyła kontrole i patrole graniczne.

Kilkanaście osób skazanych za przemyt imigrantów przez kanał La Manche

Tymczasem na początku maja sąd w Lille we Francji skazał na kary do siedmiu lat więzienia 19 osób, które należały do siatki zaopatrującej w sprzęt przemytników imigrantów przez kanał La Manche. Skazani to w większości obywatele Iraku, a także Turcji i Syrii, w wieku od 22 do 49 lat.

Zarzuty dotyczyły pomocy, dokonanej w grupie zorganizowanej, we wkroczeniu, przemieszczaniu się i pobycie we Francji osób o nieuregulowanym statusie. Wszyscy oskarżeni zostali skazani za udział w siatce, która sprowadzała łodzie i kamizelki ratunkowe z Niemiec na północ Francji, skąd wyruszają łodzie z imigrantami próbującymi nielegalnie przedostać się do Wielkiej Brytanii.

W grupie znajdowali się zarówno organizatorzy siatki, jak i wykonawcy, którzy np. stali na czatach. Najwyższe wyroki, wynoszące siedem i sześć lat więzienia, otrzymali obywatele Iraku. Najlżejszy wyrok - dwa lata więzienia, w tym rok w zawieszeniu - sąd wydał wobec 22-letniego obywatela Syrii. Jedyna kobieta wśród oskarżonych, 44-letnia obywatelka Turcji, została skazana zaocznie na dwa lata więzienia. Wyrokom towarzyszyła kara grzywny. Wszystkim oskarżonym zabroniono też wjazdu na terytorium Francji.

"Premier działa w interesie Niemiec". Spór o amerykańskich żołnierzy w Polsce Polsat News Polsat News