W ciągu rozmowy, która trwała dwie i pół godziny, Trump nie postawił Putinowi ultimatum , nie powiedział, że musi on zakończyć wojnę przeciw Ukrainie, bo w przeciwnym wypadku na Rosję spadną amerykańskie sankcje. Zasugerował jedynie, że będą następne negocjacje . A potem pochwalił się w swych mediach społecznościowych, że była to "doskonała rozmowa" - przypomina brytyjski tygodnik.

"Może się to skończyć tak, że Trump wyjdzie na słabego i głupiego", a przeciągające się rozmowy - jeśli do nich dojdzie - dadzą Rosji czas na nadrobienie strat na polu walki. To niewielka pociecha, że Trump nie powtórzył swych komentarzy, że "Ukraina nie ma kart", by kontynuować walkę - komentuje gazeta.