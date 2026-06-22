W skrócie Zachodnia Europa zmaga się z falą ekstremalnych upałów, która powoduje liczne utrudnienia i ofiary śmiertelne.

We Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech notowane są temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza, co prowadzi do zamknięcia szkół oraz problemów z infrastrukturą.

W samej Francji w weekend utopiło się 13 osób.

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Szczególnie mocno fala afrykańskich upałów daje się we znaki Francuzom. W weekend w całym kraju utonęło 13 osób - poinformowała tamtejsza służba cywilna. Władze ostrzegają obywateli, by próbując uchronić się przed słońcem nie pływali w miejscach pozbawionych nadzoru. Nowy tydzień znowu przyniesie tam temperatury na poziomie 40 stopni Celsjusza.

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Jeszcze nie było tylu czerwonych ostrzeżeń. Apogeum upałów

Niedziela okazała się najgorętszym dniem najnowszej fali upałów we Francji. W całym kraju średnia temperatura wyniosła 27,4 st. C. W kilku miejscach przekroczona została bariera 40 stopni. Tak było w miejscowościach: Pissos (42,2 st. C), Chateaumeillant (42 stopnie) oraz w Montmorillon, Belis i Navarrenx: 41,5 st. C.

W poniedziałek w rekordowej liczbie 49 z z 96 europejskich departamentów obowiązuje czerwone ostrzeżenie przed upałami. Właśnie teraz następuje tam apogeum upałów. W poniedziałek francuscy synoptycy spodziewają się, że miejscami - głównie na zachodzie - znowu może być ponad 40 stopni Celsjusza.

W całej Francji panują potężne upału, miejscami przekraczające 40 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Już w okolicach południa w kilku miejscach zanotowano wartości zbliżone do tej granicy: w Saint-Florent-sur-Cher było 39,6 st. C, a w Tortezais i Chsteaumeillant 39,5 st. C. Z dużym prawdopodobieństwem wkrótce zrobi się jeszcze goręcej.

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Ze względu na upały zdecydowano o zamknięciu w poniedziałek 845 szkół, a kolejnych 1800 placówek umożliwiono uczniom wcześniejsze opuszczenie zajęć.

Afrykańskie upały we Francji mogą potrwać do połowy tygodnia. Temperatury powinny zacząć spadać po czwartku - prognozują synoptycy. Francja jest tylko jednym z krajów opanowanych przez upał. Niebezpiecznie jest również bardziej na północy.

Tory się nagrzewają, pociągi jeżdżą wolniej. Uczniowie wychodzą ze szkoły

Brytyjska służba meteorologiczna Met Office ogłosiła rzadko wydawane czerwone ostrzeżenie przed upałem dla części Anglii i Walii. Ma ono obowiązywać od godz. 9:00 lokalnego czasu w środę do 21:00 w czwartek.

Specjaliści prognozują, że w środę i czwartek w części Wielkiej Brytanii na termometrach pojawią się wartości do 38-39 stopni Celsjusza.

Tak samo jak u południowego sąsiada, w Wielkiej Brytanii część szkół w poniedziałek zamknęła się wcześniej. Na zachodzie Anglii część placówek wypuściła uczniów o godz. 12:30 lub 13:30 lokalnego czasu.

Upały opanowały południowo-zachodnią część Wielkiej Brytanii i przez najbliższe dni nie ustąpią WXCharts materiał zewnętrzny

Upał spowodował również spore utrudnienia w ruchu kolejowym. Jak poinformował operator kolejowy Great Western Railway, "tory mają osiągnąć taki poziom temperatur, który wymaga wprowadzenia ograniczeń w prędkości poruszania się [pociągów red.]".

Podczas ekstremalnego upału tory mogą się rozszerzyć i wygiąć, więc "pociągi muszą poruszać się wolniej". Część kursów jest opóźnionych, a niektóre odwołano. Utrudnienia dotyczą między innymi tras między Coryton a Penarth oraz między Pontypridd a Cardiff Bay. Podróżni na podstawie biletów kolejowych mogą na tych trasach poruszać się autokarami.

Nawet na południu Europy, gdzie temperatury zwykle są znacznie wyższe, osiągają rzadko spotykane wartości.

Wciąż gorąco na południu. Awarie od klimatyzatorów

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzega przed "ekstremalnie wysokimi" temperaturami zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Do środy w niektórych rejonach kraju, między innymi w Kraju Basków na północy, może być do około 44 stopni Celsjusza.

Hiszpańskie władze zaapelowały do mieszkańców o zamykanie okien oraz unikanie korzystania z urządzeń, które mogą generować ciepło. Specjaliści zwracają uwagę, że w najbliższych dniach może tam być o 5 do 10 stopni więcej niż zazwyczaj o tej porze roku.

Czterdziestostopniowe upały opanowały również Włochy. W Turynie wciąż dochodzi do wielu awarii sieci energetycznej. Jak wyjaśnili przedstawiciele operatora energetycznego IRETI, sieć miejska jest zbyt obciążona przez masowe używanie klimatyzatorów.

Lokalnie we Włoszech notuje się temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza, w Dolinie Padu, w centrum o na Sardynii temperatury są wyższe od średnich o nawet ponad 10 stopni. Upały na poziomie 37-38 stopni mają się utrzymać przynajmniej do środy.

Źródło: AFP, BBC, Meteo France, "Le Parisien", AEMET, Rai News

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