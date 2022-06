Krajowy Instytut Geograficzny (IGN) poinformował z kolei o 458 wstrząsach w ciągu 3 godzin; 13 z nich miało większą siłę. Epicentrum wstrząsów zlokalizowano na głębokości od 6 do 20 km.

Wstrząsy mają cechy tzw. roju sejsmicznego, a doszło do nich najprawdopodobniej na skutek przemieszczania się pary, wody i gazów wewnątrz systemu hydrotermalnego wulkanu Teide - wyjaśnił Involcan.

Teneryfa jest wyspą aktywną sejsmicznie

Rój sejsmiczny nie oznacza większego prawdopodobieństwa erupcji wulkanicznej w krótkim lub średnim okresie, ale przypomina, że Teneryfa jest wyspą aktywną sejsmicznie - podkreślono. Na wyspie rejestruje się co roku od 500 do 1000 wstrząsów, podczas gdy na innych Wyspach Kanaryjskich - do 30.

Ostatni wybuch Teide nastąpił w 1909 r., ponad 100 lata temu. Teneryfa pozostaje jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Hiszpanii, wyspę odwiedza ponad 3 mln turystów rocznie.

Wstrząsy sejsmiczne na Teneryfie przypomniały o trwającej prawie 3 miesiące erupcji wulkanu Cumbre Vieja (od 19 września 2021 r.) na wyspie La Palma. Kataklizm spowodował ogromne spustoszenie na tej kanaryjskiej wyspie okazując się jedną z najbardziej kosztownych katastrof naturalnych w historii Hiszpanii.