W skrócie Co najmniej dziewięć osób nie żyje, a ponad 200 trafiło do szpitala w Indore. Powodem jest najprawdopodobniej skażenie wody pitnej.

Testy wykazały obecność bakterii w wodzie, lokalne władze rozdały mieszkańcom tabletki chloru.

Służby podjęły działania naprawcze i kontrolne, lekarze odwiedzają mieszkańców, aby monitorować stan zdrowia.

Informację o śmierci dziewięciu osób, które prawdopodobnie wypiły wodę z zanieczyszczonego źródła, potwierdził agencji deputowany Kailash Vijayvargiya.

Według dziennika "The Hindu" - który powołuje się na swoje źródła - w wyniku wystąpienia biegunki śmierć miało ponieść 14 osób, w tym półroczne dziecko. Departament zdrowia nie potwierdził tych ustaleń.

Burmistrz Indore Pushyamitra Bhargava przekazał reporterom gazety, że według informacji, którymi sam dysponuje, zmarłych ma być około 10 osób. Nie chciał wypowiadać się o przyczynie zgonów.

Indie. Seria zachorowań. Wykryto bakterie w wodzie pitnej

Madhav Prasad Hasani, naczelny lekarz w mieście Indore, w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że doszło do skażenia wody pitnej w rejonie Bhagirathpur.

Powodem zanieczyszczenia jest najprawdopodobniej niekontrolowany wyciek do rurociągów nieokreślonych substancji. Testy potwierdziły obecność bakterii w wodzie.

- Nie mogę powiedzieć nic o liczbie ofiar śmiertelnych, ale tak, ponad 200 osób z tej samej okolicy jest leczonych w różnych szpitalach miasta. Czekamy na ostateczny raport z pobranych próbek wody, dotyczący jej stanu - przekazał lekarz.

Władze w Indore podjęły działania. Lekarze chodzą od drzwi do drzwi

Shravan Verma, urzędnik administracyjny dystryktu, dodał, że władze wysłały zespoły lekarzy do badań trybem "od drzwi do drzwi". Mieszkańcom Indore rozdawane są tabletki chloru, którymi można oczyścić wodę.

- Znaleźliśmy jeden punkt wycieku, który mógł zanieczyścić wodę, i ten punkt został naprawiony - potwierdził Verma.

Jak dodał Verma, miejscowi urzędnicy do tej pory przebadali 8 571 osób i zidentyfikowali 338 poszkodowanych z łagodnymi objawami. Spośród ponad 200 osób, które trafiły do szpitali, 32 pacjentów przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Agencja Reutera przypomniała, że Indore - w stanie Madhya Pradesh - zostało uznane za najczystsze miasto Indii i od ośmiu lat zajmuje pierwsze miejsce w krajowym rankingu czystości.

