W skrócie Tysiące demonstrantów w czeskich miastach protestowało przeciwko rządowej propozycji likwidacji abonamentu, która zdaniem pracowników mediów zagraża ich niezależności.

Pracownicy Czeskiego Radia i Telewizji rozpoczęli 24-godzinny strajk, ograniczając ramówkę programową do powtórek i krótkich komunikatów informacyjnych.

Opozycja domaga się wycofania projektu z parlamentu, jednak premier Andrej Babiš odrzuca ten postulat, argumentując, że zmiana finansowania jest elementem programu koalicji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Tysiące osób wyszło na ulice Pragi i innych czeskich miast w proteście przeciwko zmianom w mediach publicznych. Demonstracje odbyły się m.in. w Pradze, Brnie, Ostrawie, Libercu i Hradcu Králové.

Manifestanci wsparli pracowników Czeskiego Radia i Czeskiej Telewizji, którzy prowadzą 24-godzinny strajk.

Od północy, gdy rozpoczął się protest, publiczne radio i TV ograniczyły program. Na antenach, które zgodnie z prawem nie mogły w pełni zawiesić nadawania, prezentowano powtórki lub bardzo skrócone informacje. Tłumaczono także sens akcji protestacyjnej.

Czechy. Protesty przeciwko zmianom w mediach publicznych

W Pradze demonstrację wsparli studenci oraz artyści. Osiem niezależnych pochodów dotarło na Plac Wacława, na którym - według organizatorów - zgromadziło się 25 tys. osób.

W Ostrawie zebrało się około tysiąca protestujących. W Libercu i Karlowych Warach demonstrowało po kilkaset ludzi.

Wszystkie manifestacje rozpoczęły się o godzinie 16.36. To nawiązanie do godziny głosowania nad projektem w pierwszym czytaniu, które odbyło się o godz. 4.36 w nocy z 23 na 24 października. Pierwsze czytanie w Izbie Poselskiej przeszło dzięki głosom koalicji rządowej.

Opozycja podkreślała, że nad projektem nie prowadzono publicznej dyskusji. Domaga się wycofania projektu z prac parlamentarnych. Podobny postulat sformułowali uczestnicy protestów.

Premier Andrej Babiš odrzuca takie rozwiązanie i powtarza, że odejście od abonamentu jest częścią programu koalicji, który przedstawił po zeszłorocznych wyborach.

Zmiany w czeskich mediach publicznych. Radio i telewizja ograniczyły działania

Władze czeskiego publicznego radia i telewizji zapewniły, że odbiorcy otrzymają pełne informacje w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

Podczas strajku przekazywane są m.in. najnowsze doniesienia o sytuacji na drogach. W większości rozgłośni publicznych przed godz. 8, 12 i 18 są nadawane oświadczenia inicjatywy "Publicznie", która zainicjowała i firmuje wtorkowy protest.

Demonstranci uważają, że zapowiadana zmiana finansowania mediów publicznych będzie oznaczać utratę ich niezależności oraz ograniczenie środków na programy dla dzieci i młodzieży.

Dlatego jednym z symboli protestu są gazetowe czapki, wzorowane na postaci z czołówki czeskiej "Dobranocki".

Źródło: denik.cz, aktualne.cz



