Jak relacjonuje serwis, w efekcie 32-latek znalazł się na jednokierunkowym moście Ambassador w Detroit, łączącym USA z Kanadą. Po niezamierzonym przekroczeniu granicy mężczyzna został zatrzymany przez służby celne i graniczne. Tam zapadła decyzja o deportacji do Salwadoru.

Jak wyjaśniono, mężczyzna miał pozwolenie na wjazd do kraju i oczekiwał na spotkanie ze służbami do spraw imigracji. W oczach urzędników opuszczenie przez kierowcę kraju było równoznaczne z unieważnieniem jego statusu.

Głos w sprawie zabrali przedstawiciele Centrum Praw Imigrantów w Michigan. Zaznaczyli, że w przypadku kierowcy zastanawiający jest fakt, że do deportacji doszło bez wcześniejszego procesu.

Amerykańska Służba Celna i Ochrona Granic (CBP) wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że jest świadoma przypadków , w których osoby, w tym nielegalni imigranci, dokonali niezamierzonego wjazdu do Kanady z portów wjazdowych w Michigan lub próbowali ponownie wjechać do Stanów Zjednoczonych bez odpowiedniej dokumentacji.

"Wszystkie osoby starające się o wjazd do Stanów Zjednoczonych w porcie wjazdowym podlegają rutynowej kontroli przez funkcjonariuszy CBP pod kątem zgodności z przepisami imigracyjnymi, celnymi i rolniczymi. (...) Jeśli cudzoziemiec nie może przedstawić ważnej dokumentacji lub ustalić podstawy prawnej do wjazdu lub pobytu w Stanach Zjednoczonych, może zostać uznany za niedopuszczalnego na mocy Immigration and Nationality Act (INA) i podlegać procedurze wydalenia po przeprowadzeniu należytego procesu".