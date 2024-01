Sam McConnell ma przekonywać, jak fatalne skutki spowoduje opuszczenie Ukrainy i otwarcie Rosji drogi do zwycięstwa w wojnie. Mimo to Republikanie koncentrują się na nadchodzącej kampanii prezydenckiej, której osią będzie w wykonaniu Trumpa ochrona granic.

- Wielu Republikanów przyzwyczaiło się, że jest to jedynie kwestia polityczna, a nie rzeczywisty problem - mówił w Senacie Chris Murphy, główny negocjator Demokratów. Dodał, że jeśli Republikanie "wysadzą ustawę", to Władimir Putin wygra, a "Europa będzie zagrożona".

"Polityka wokół tego się zmieniła"

Jako powód miał wskazać stanowisko byłego prezydenta USA Trumpa , który lobbuje przeciwko przegłosowaniu reform na granicy, bo z kryzysu migracyjnego zamierza uczynić główny punkt swojej kampanii wyborczej przed listopadowymi wyborami głowy państwa. "Nie chcemy zrobić niczego, co mogłoby go osłabić" - miał powiedzieć McConnell.

Biały Dom czeka na decyzję Kongresu

"Od pewnego czasu czuję coraz większy pesymizm co do szans na przegłosowanie tego pakietu" - przyznał rozmówca PAP z grona Demokratów w Izbie Reprezentantów. On również wskazał na presję, jaką Trump, którego pozycja dodatkowo umocniła się po wygraniu partyjnych prawyborów w New Hampshire, wywiera na republikańskich kongresmenów przeciwko przegłosowaniu ustawy.