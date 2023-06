Pomoc dla polskich rolników. Jest decyzja państw UE

Kwota ta, pobrana z rezerwy rolnej na 2023 r., zostanie skierowana do rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu państwach członkowskich.

Wsparcie pomoże państwom członkowskim graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy związane ze skutkami importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Z tej kwoty 9,77 mln euro trafi do Bułgarii, 15,93 euro na Węgry, 39,33 mln euro do Polski, 29,73 euro do Rumunii i 5,24 mln euro na Słowację.

Pięć krajów może uzupełnić to unijne wsparcie do 200 proc. środkami krajowymi, co stanowiłoby łączną pomoc finansową w wysokości 300 mln euro dla poszkodowanych rolników.

W przypadku Polski oznacza to prawie 120 milionów euro dla rolników.

Ponadto Komisja Europejska przygotowała kolejny pakiet w wysokości 330 milionów euro dla pozostałych państw, w tym tych z południa dotkniętych przez suszę.

Import zboża z Ukrainy. Działania UE

Decyzja w sprawie tego pakietu finansowego była kilka razy odkładana.

Najpierw z powodów zarzutów Komisji dotyczących problemów z tranzytem produktów z Ukrainy przez Polskę i Węgry.

Przypomnijmy, że Komisja osiągnęła 28 kwietnia porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca i zostały następnie przedłużone.

Jednocześnie - jak podała KE - Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących tych i wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

Tego samego dnia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii RP z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

