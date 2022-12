O całej sytuacji czytamy na stronie internetowej brytyjskiego" Daily Mail". Sprawa wyciekła jednak wcześniej, kiedy 37-letnia właścicielka sznaucera miniaturowego pokazała filmik z jego udziałem na Tik Toku.

Pies pomalowany tak, by przypominał Grincha

Na nagraniu widać, jak pies o białym umaszczeniu został pomalowany. Jasnozielony, biały i czerwony - takie kolory widać na sierści psa o imieniu Rizzo. Układ kolorów jest z kolei nawiązaniem do wyglądu książkowego bohatera - Grincha. To fikcyjna postać - stwór, który wyjątkowo nie lubi Świąt Bożego Narodzenia.

Znany ze wspomnianego ubarwienia i grymasu na twarzy Grinch stał się popularną postacią i doczekał się wielu ekranizacji ze swoim udziałem. Często również upodabnianie się do Grincha wykorzystywane jest podczas imprez dla przebierańców. Metamorfoza psa zszokowała jednak użytkowników Tik Toka.

Internauci podzieleni. Właścicielka: Ludzie stracili rozum

Ashley Spielmann z Chicago, która odpowiada za całą sprawę, zebrała pod swoim filmem ponad 10 mln wyświetleń i ogrom komentarzy. W wielu z nich dominuje jednak krytyka. Użytkownicy są zaskoczeni pomysłem i podkreślają, że to okrutny i absurdalny sposób traktowania zwierząt.

Są i tacy, którzy uważają, że pies wygląda "zabawnie i słodko". "To się niczym nie różni od konkursów piękności dla dzieci" - dodaje kolejny.

37-latka, odnosząc się do krytyki wskazywała, że do farbowania psa użyto bezpiecznego dla zwierzęcia kosmetyku, a usługę wykonał psi fryzjer. "Niektórzy ludzie stracili rozum i uznali, że to okrucieństwo wobec zwierząt. Nie spodziewałam się takiej reakcji, ale żyjemy w takich czasach, że każdy musi skomentować wszystko" - dodała.