Południowokoreański sąd zdecydował. Były prezydent uznany winnym

W skrócie Były prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol został uznany winnym podrabiania dokumentów, niszczenia dowodów oraz utrudniania służbom aresztowania go.

Jun Suk Jeol został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za utrudnianie śledztwa, a od wyroku przysługuje apelacja.

Za zarzuty związane z próbą zamachu stanu Jun Suk Jeolowi grozi kara śmierci, a wyrok w tej sprawie zapadnie na początku lutego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Południowokoreański sąd wydał w piątek pierwsze wyroki w sprawie ogłoszenia stanu wojennego w grudniu 2024 roku przez byłego już prezydenta Jun Suk Jeola. Sędziowie uznali, że Jun jest winny podrabiania oficjalnych dokumentów, niszczenia dowodów, utrudniania służbom aresztowania go oraz nieprzestrzegania należytej procedury przed ogłoszeniem stanu wojennego.

Za zarzuty związane z utrudnianiem śledztwa sąd skazał byłego prezydenta na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Od wyroku przysługuje apelacja.

Stan wojenny w Korei Południowej. Były prezydent przed sądem

Piątkowy wyrok jest pierwszym wymierzonym Jun Suk Jeolowi. Były prezydent Korei Południowej stanął przed sądem w związku z ogłoszeniem przez niego w grudniu 2024 roku stanu wojennego.

Według śledczych działanie Jun Suk Jeola było nieuprawnione i miało na celu dokonanie zamachu stanu. Jego decyzja została jednak odrzucona przez parlament. Jun został następnie w styczniu 2025 r. po raz pierwszy oskarżony, a w kwietniu odsunięty od władzy.

Prokuratura twierdzi, że Jun dążył do podporządkowania sobie sądownictwa i władzy ustawodawczej, by zapewnić sobie długie rządy. - Jun nie wykazał skruchy, a jego działania poważnie naruszyły porządek konstytucyjny i demokrację - zaznaczył prokurator podczas mowy końcowej, wnioskując o karę śmierci dla byłego prezydenta. Wyrok w tej sprawie ma zapaść na początku lutego.

Jun był oskarżany również o kilka innych przestępstw, w tym o niszczenie dowodów, utrudnianie śledztwa, nakazanie służbom chroniącym prezydenta do zatrzymania policji próbującej go aresztować czy publikowanie fałszywych oświadczeń prasowych dotyczących wprowadzonego przez niego stanu wojennego.

Źródło: Reuters

Przełom w relacjach prezydenta z rządem? "Różnice pozostają" Polsat News Polsat News