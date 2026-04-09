Południowokoreański okręt podwodny w ogniu. Trwa akcja poszukiwawcza
Podczas prac konserwacyjnych południowokoreańskiego okrętu podwodnego, na jednostce doszło do pożaru. Przyczyny nie są znane. Kilkadziesiąt osób przebywających na pokładzie zostało ewakuowanych. Trwają poszukiwania 60-letniej pracownicy, która zaginęła w czasie zdarzenia.
W skrócie
- Na południowokoreańskim okręcie podwodnym ROKS Hong Beom-do doszło do pożaru podczas prac konserwacyjnych w stoczni w Ulsan.
- Ewakuowano 40 osób z pokładu, wśród których nie odnotowano obrażeń, jednak zaginęła około 60-letnia pracownica firmy budowlanej.
- Trwa akcja ratownicza kobiety, której miejsce pobytu zostało zlokalizowane, ale ratownicy mają utrudniony dostęp z powodu wąskiego przejścia i dużego zadymienia.
Okręt podwodny ROKS Hong Beom-do należący do południowokoreańskiej marynarki wojennej znajdował się w stoczni HD Hyundai Heavy Industries Co. w położonym na południowym wschodzie kraju mieście Ulsan.
Na miejscu przeprowadzane były prace konserwacyjne kadłuba. W czwartek, tuż przed godz. 14.00 (7.00 czasu polskiego) doszło do pożaru w tylnej części jednostki.
Jak podaje agencja informacyjna Yonhap, 40 osób przebywających na okręcie zostało ewakuowanych - u żadnej z nich nie odnotowano obrażeń. Na miejsce przybyła straż pożarna, która dwie godziny po wybuchu zdołała ugasić ogień.
Po opanowaniu sytuacji służby ustaliły, że nie odnaleziono ok. 60-letniej pracownicy firmy budowlanej, która zajmowała się sprzątaniem okrętu. Kobieta miała przebywać na pokładzie, gdy doszło do pożaru. Wszczęto akcję poszukiwawczą.
Korea Times podaje, że udało się zlokalizować jej miejsce pobytu, jednak z powodu wąskiego przejścia ratownicy nie są w stanie do niej dotrzeć. Działania utrudnione są też przez duże zadymienie panujące na jednostce.
Nie wiadomo, w jakim stanie jest kobieta.
ROKS Hong Beom-do to okręt typu 214, który został zbudowany i zwodowany w kwietniu 2016 r. przez HD Hyundai Heavy Industries Co. Do służby w marynarce wojennej wszedł w styczniu 2018 r.
Nazwany został na cześć bohatera narodowego Korei, Hong Beom-do, bojownika niepodległościowego z czasów japońskiej okupacji.
Źródło: Yonhap, Korea Times, Korea Herald