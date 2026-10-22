W skrócie Na południu Włoch występuje niedobór towarów w sklepach, paliwa oraz leków z powodu protestu kierowców ciężarówek przeciwko wysokim cenom paliwa.

Rząd premier Giorgii Meloni podjął pilne działania, w tym wsparcie i ochronę kierowców nieuczestniczących w proteście oraz ukaranie części protestujących mandatami.

Federacje kierowców z Kalabrii i Sycylii czasowo zawiesiły protest, oczekując rozmów z ministrem i deklarując możliwość wznowienia działań w przypadku braku reakcji.

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W południowych Włoszech od kilku dni trwają protesty kierowców samochodów ciężarowych przeciwko wysokim cenom paliwa. W związku z tym wiele samochodów dostawczych przestało jeździć, a miejscami kierowcy tirów blokują również drogi i autostrady.

W związku z tym w wielu miejscach na południu kraju pojawiły się problemy z dostępem do podstawowych produktów. W Neapolu i na Sycylii w supermarketach półki świecą pustkami, ponieważ nie ma dostaw świeżych produktów takich jak mięso, owoce, warzywa czy mleko. Kryzys pogłębił brak paliwa, który miał miejsce na lotniskach w Crotone i Reggio Calabria.

W Kampanii zagrożona jest produkcja sera mozzarella. Z kolei w Kalabrii pracownicy budowlani ostrzegają, że zaczyna brakować stali i asfaltu.

W niektórych miejscach brakuje również leków oraz paliwa na stacjach benzynowych. Braki dostaw sprawiły, że zamknięte zostały niektóre restauracje.

Protest kierowców we Włoszech. Pilna reakcja rządu

W związku z protestem i problemami z nim związanymi premier Giorgia Meloni zwołała pilne posiedzenie rządu. W jego trakcie podjęto decyzję m.in. o przydzieleniu dodatkowej ochrony kierowcom ciężarówek, którzy nie biorą udziału w proteście.

W niektórych miejscach dochodziło bowiem do aktów przemocy i przebijania opon w samochodach, których kierowcy próbowali dostarczać towar mimo strajku.

"Funkcjonariusze organów ścigania eskortowali około 500 kierowców ciężarówek. Usługa ta będzie gwarantowana każdemu, kto o nią poprosi, aby mogli oni bezpiecznie kontynuować pracę. Rząd potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie w zagwarantowanie praw każdego i zwalczanie wszelkich przestępstw i wykroczeń" - poinformował rząd.

Postanowiono również walczyć z kierowcami blokującymi drogi. W sumie policja wylegitymowała już 1339 kierowców, z czego 242 zostało ukaranych grzywną. Zapowiedziano również wsparcie finansowe dla kierowców i wezwano ich do zakończenia protestów.

Włochy. Kierowcy ciężarówek zawieszają strajk i grożą "marszem na Rzym"

W związku z trudną sytuacją na odwołanie protestu zdecydowali się m.in. kierowcy w Kalabrii oraz niektórych miejscach na Sycylii.

"To bolesna, ale przemyślana decyzja podjęta z głębokim poczuciem odpowiedzialności wobec społeczności, przedsiębiorstw, obywateli i ochrony bezpieczeństwa narodowego. Zdecydowaliśmy się zawiesić strajk, aby okazać zaufanie do rządu i ministerstwa" - przekazała kalabryjska regionalna federacja logistyczna Fedralog.

"Ufamy, że długo oczekiwane, konkretne rozwiązania zostaną w końcu przedstawione na spotkaniu z ministrem Matteo Salvinim 27 października. W przypadku braku odpowiednich reakcji, zorganizujemy marsz na Rzym wszelkimi możliwymi sposobami" - dodano.



