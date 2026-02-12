W skrócie Polska ambasada w Rzymie poinformowała o nadchodzącej drugiej fali pogorszenia pogody, którą media nazywają cyklonem "Harry Bis".

Ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą południowego i zachodniego wybrzeża Włoch, w tym Sardynii, Sycylii i Kalabrii, gdzie prognozowane są silne wiatry, wysokie fale i intensywne opady.

Ambasada zaapelowała do Polaków o zachowanie ostrożności, stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i unikanie terenów nadmorskich.

Oficjalny komunikat polskiej ambasady we Włoszech pojawił się na platformie X. Przedstawiciele placówki ostrzegli Polaków przebywających w tym kraju przed nadejściem kolejnego gwałtownego pogorszenia pogody.

"Alerty meteorologiczne informują o nadejściu drugiej fali gwałtownego pogorszenia pogody nazwanej w mediach 'Harry Bis'" - przekazała placówka w mediach społecznościowych.

Pogoda we Włoszech. Ambasada ostrzega Polaków

Ambasada zaznaczyła, że spodziewane są silne wiatry burzowe, wysokie fale i intensywne opady.

Według meteorologów fale morskie mogą przekraczać 7-9 metrów wysokości i wdzierać się w głąb lądu.

Obszary zagrożone, jak wyjaśniła polska placówka dyplomatyczna, to przede wszystkim Sardynia i jej północne oraz zachodnie wybrzeże, Sycylia i Kalabria.

Jak dodano w komunikacie, w centralnej części Włoch - czyli w stołecznym regionie Lacjum - prognozowane są ulewne deszcze, stwarzające ryzyko wystąpienia podtopień i osuwisk ziemi.

Cyklon Harry Bis. Polska ambasada w Rzymie apeluje o ostrożność

"Apelujemy do osób przebywających w regionach objętych załamaniem pogody o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i unikanie terenów nadmorskich do czasu ustabilizowania się warunków pogodowych" - wezwała polska ambasada we Włoszech.

Przypomnijmy, że w wyniku czwartkowych gwałtownych i wielogodzinnych ulew w Rzymie zalanych zostało wiele ulic, tuneli i przejść podziemnych.

Po raz pierwszy cyklon Harry uderzył w południowe Włochy w połowie stycznia. Wówczas huraganowe podmuchy wiatru, przekraczające 120 km/h, i sztormowe fale niszczyły nadmorskie miejscowości w Kalabrii oraz na Sycylii i Sardynii. Tamtejsi strażacy w ciągu pięciu dni wyjeżdżali do interwencji prawie trzy tysiące razy.

