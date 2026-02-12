Południe Europy szykuje się na "Harry Bis". Ambasada ostrzega Polaków

Polska ambasada we Włoszech ostrzegła, że nadchodzi druga fala gwałtownego pogorszenia pogody, nazywana w mediach cyklonem "Harry Bis". Przedstawiciele placówki poinformowali o ogłoszonych alertach meteorologicznych dla południowego i zachodniego wybrzeża Włoch oraz zaapelowali o ostrożność. To drugie tegoroczne uderzenie tak ekstremalnych zjawisk w tym regionie. Wcześniej cyklon sparaliżował kraj w styczniu.

Włochy. Ambasada RP w Rzymie ostrzega przed drugą falą gwałtownego pogorszenia pogodyGabriele Maricchiolo / NurPhotoAFP

Oficjalny komunikat polskiej ambasady we Włoszech pojawił się na platformie X. Przedstawiciele placówki ostrzegli Polaków przebywających w tym kraju przed nadejściem kolejnego gwałtownego pogorszenia pogody.

"Alerty meteorologiczne informują o nadejściu drugiej fali gwałtownego pogorszenia pogody nazwanej w mediach 'Harry Bis'" - przekazała placówka w mediach społecznościowych.

    Pogoda we Włoszech. Ambasada ostrzega Polaków

    Ambasada zaznaczyła, że spodziewane są silne wiatry burzowe, wysokie fale i intensywne opady.

    Według meteorologów fale morskie mogą przekraczać 7-9 metrów wysokości i wdzierać się w głąb lądu.

    Obszary zagrożone, jak wyjaśniła polska placówka dyplomatyczna, to przede wszystkim Sardynia i jej północne oraz zachodnie wybrzeże, Sycylia i Kalabria.

    Jak dodano w komunikacie, w centralnej części Włoch - czyli w stołecznym regionie Lacjum - prognozowane są ulewne deszcze, stwarzające ryzyko wystąpienia podtopień i osuwisk ziemi.

    Cyklon Harry Bis. Polska ambasada w Rzymie apeluje o ostrożność

    "Apelujemy do osób przebywających w regionach objętych załamaniem pogody o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i unikanie terenów nadmorskich do czasu ustabilizowania się warunków pogodowych" - wezwała polska ambasada we Włoszech.

    Przypomnijmy, że w wyniku czwartkowych gwałtownych i wielogodzinnych ulew w Rzymie zalanych zostało wiele ulic, tuneli i przejść podziemnych.

    Po raz pierwszy cyklon Harry uderzył w południowe Włochy w połowie stycznia. Wówczas huraganowe podmuchy wiatru, przekraczające 120 km/h, i sztormowe fale niszczyły nadmorskie miejscowości w Kalabrii oraz na Sycylii i Sardynii. Tamtejsi strażacy w ciągu pięciu dni wyjeżdżali do interwencji prawie trzy tysiące razy.

