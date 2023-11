Polskie placówki na Zachodzie alarmują. Do uderzenia dojdzie w nocy

Polskie placówki dyplomatyczne we Francji i Belgii zdecydowały się na wydanie specjalnych ostrzeżeń, w których alarmują o nadchodzącym nad Europę Zachodnią sztormie Ciaran. Uderzenie huraganu nastąpić ma w nocy ze środy na czwartek. Prognozowane są ulewne deszcze i bardzo silny wiatr. W związku z tym Polaków przebywających w tych krajach wezwano do zachowania ostrożności i stosowania się do komunikatów lokalnych służb.