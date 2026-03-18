W skrócie Włoski dziennik "Il Messaggero" użył sformułowania "polskie obozy zagłady" w relacji z podróży uczniów z Rzymu do Auschwitz-Birkenau.

Podobne błędne określenia występowały wcześniej w zachodnich mediach, m.in. w amerykańskich czy włoskich.

"Polskie obozy zagłady" - takie sformułowanie, użyte w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady Auschwitz-Birkenau, znalazło się w środę we włoskim dzienniku "Il Messaggero".

Błędne określenie padło w relacji z podróży uczniów z Rzymu. Razem z ponad 130 uczestnikami inicjatywy Podróż Pamięci do Auschwitz-Birkenau pojechał burmistrz Wiecznego Miasta Roberto Gualtieri.

Włochy: Ambasada RP interweniuje po artykule

W artykule relacjonującym wizytę na terenie byłego obozu znalazła się też informacja, że powstanie memoriał ku czci wywiezionych do obozu Włochów.

Ambasada RP we Włoszech przekazała PAP, że podjęła interwencję w redakcji rzymskiej gazety.

Termin "polskie obozy" w kontekście Auschwitz-Birkenau co jakiś czas stosowany jest w niektórych mediach. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce na początku 2025 roku.

Amerykański tabloid "New York Post" opublikował dwa artykuły w związku z przypadającą wówczas 80. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu. W obu tekstach zawarto frazę "polskie obozy koncentracyjne". Po interwencji ambasady RP w Waszyngtonie sformułowania te zmieniono.

W tym samym czasie podobny przypadek miał miejsce na antenie australijskiej telewizji Channel 9 News. Prezenterka zapowiadając materiał o procesie byłej sekretarki obozu koncentracyjnego Stutthof, użyła zwrotu "polski obóz koncentracyjny".

Nie były to jednak odosobnione przypadki. Do podobnych przekłamań dochodziło już wcześniej we włoskich, hiszpańskich oraz amerykańskich mediach.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Powstały dwa lata później Auschwitz II-Birkenau stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innych narodowości.

