- Ta wizyta ma swój wymiar w ramach kampanii polskiej w G20. Prezydent poleci do Argentyny i Chile - podkreślił Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej spotkał się z dziennikarzami tuż przed wylotem Karola Nawrockiego do Ameryki Południowej.
Jak zaznaczył, polskie wizyty na poziomie prezydenckim w tych krajach odbywają się po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.
- 31 lat temu prezydent Lech Wałęsa złożył wizytę w Argentynie, a 24 lata temu prezydent Kwaśniewski w Chile - zaznaczył Przydacz.
Prezydent Nawrocki spędzi w Ameryce Południowej pięć dni. Dwa najważniejsze punkty tego wyjazdu to spotkania z prezydentami Argentyny i Chile.
Karol Nawrocki w Argentynie. Kampania Polski na drodze do G20
Wizyta rozpocznie się w poniedziałek w Buenos Aires, w siedzibie Związku Polaków w Argentynie. Niedługo potem prezydent wręczy odznaczenia przedstawicielom Polonii.
We wtorek Javier Milei przyjmie Karola Nawrockiego w Casa Rosada - siedzibie argentyńskiego prezydenta. Tam odbędą się rozmowy w wąskim gronie.
Przydacz wskazał, że Argentyna jest ważnym członkiem G20. Celem Polski jest przekonać ją, że możemy w grupie najbogatszych państw pozostać na stałe. W tym roku polskie delegacje uczestniczą w pracach G20 na zaproszenie Donalda Trumpa. USA w 2026 przewodzi grupie.
W jaki sposób przekonać Argentyńczyków?
- Polska ma tutaj swoje priorytety. Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym, doświadczeniu wychodzenia z komunizmu i budowania wolnorynkowej gospodarki, ale także strategii budowania zrównoważonego rozwoju, walce z korupcją. Prezydent będzie mówił, że Polska reprezentuje 13 państw Trójmorza - wyjaśnił Przydacz.
Ważnym tematem jest też bezpieczeństwo energetyczne. Nawrocki zamierza poruszyć kwestię globalnych wyzwań dla bezpieczeństwa, gospodarki i demografii.
Prezydent w Chile. Odwiedzi największą polską inwestycję zagraniczną
W środę Karol Nawrocki uda się do Chile. Tutaj również rozpocznie wizytę od spotkania z Polonią. W czwartek Karol Nawrocki będzie miał wykład w Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Również w czwartek prezydenta Polski przyjmie jego chilijski odpowiednik Jose Antonio Kast. Odbędą się nie tylko rozmowy w wąskim gronie, ale też plenarne z delegacjami, po czym prezydenci spotkają się z mediami.
- Obaj prezydenci pochodzą raczej z prawicowych środowisk politycznych. Mamy nadzieję, że w wielu aspektach uda się znaleźć wspólny język - zaznaczył Przydacz.
Podkreślił również, że zarówno w Argentynie, jak i w Chile, ważnym komponentem są rozmowy o relacjach gospodarczych z Polską.
W Chile zostanie podpisane porozumienie polsko-chilijskie w zakresie współpracy geologicznej.
- Chile jest ważnym punktem na mapie, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, także jeśli chodzi o miedź. To tam jest umiejscowiona największa polska inwestycja zagraniczna - wskazał Przydacz.
Tę inwestycję Karol Nawrocki odwiedzi w piątek. Chodzi o kopalnię miedzi Sierra Gorda, w której za trzy miliardy dolarów udziały kupiła spółka Skarbu Państwa KGHM.
Kolejnym elementem będzie wizyta na budowie Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu - powstającego właśnie w Chile największego na świecie teleskopu optycznego.
Ostatni punkt to spotkanie z polskimi naukowcami w Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Cerro Murphy.
Z Buenos Aires dla Interii,
Jakub Krzywiecki