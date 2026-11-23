- Ta wizyta ma swój wymiar w ramach kampanii polskiej w G20. Prezydent poleci do Argentyny i Chile - podkreślił Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej spotkał się z dziennikarzami tuż przed wylotem Karola Nawrockiego do Ameryki Południowej.

Jak zaznaczył, polskie wizyty na poziomie prezydenckim w tych krajach odbywają się po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.

- 31 lat temu prezydent Lech Wałęsa złożył wizytę w Argentynie, a 24 lata temu prezydent Kwaśniewski w Chile - zaznaczył Przydacz.

Prezydent Nawrocki spędzi w Ameryce Południowej pięć dni. Dwa najważniejsze punkty tego wyjazdu to spotkania z prezydentami Argentyny i Chile.

Karol Nawrocki w Argentynie. Kampania Polski na drodze do G20

Wizyta rozpocznie się w poniedziałek w Buenos Aires, w siedzibie Związku Polaków w Argentynie. Niedługo potem prezydent wręczy odznaczenia przedstawicielom Polonii.

We wtorek Javier Milei przyjmie Karola Nawrockiego w Casa Rosada - siedzibie argentyńskiego prezydenta. Tam odbędą się rozmowy w wąskim gronie.

Przydacz wskazał, że Argentyna jest ważnym członkiem G20. Celem Polski jest przekonać ją, że możemy w grupie najbogatszych państw pozostać na stałe. W tym roku polskie delegacje uczestniczą w pracach G20 na zaproszenie Donalda Trumpa. USA w 2026 przewodzi grupie.

W jaki sposób przekonać Argentyńczyków?

- Polska ma tutaj swoje priorytety. Będziemy mówić o naszym potencjale gospodarczym, doświadczeniu wychodzenia z komunizmu i budowania wolnorynkowej gospodarki, ale także strategii budowania zrównoważonego rozwoju, walce z korupcją. Prezydent będzie mówił, że Polska reprezentuje 13 państw Trójmorza - wyjaśnił Przydacz.

Ważnym tematem jest też bezpieczeństwo energetyczne. Nawrocki zamierza poruszyć kwestię globalnych wyzwań dla bezpieczeństwa, gospodarki i demografii.

Prezydent w Chile. Odwiedzi największą polską inwestycję zagraniczną

W środę Karol Nawrocki uda się do Chile. Tutaj również rozpocznie wizytę od spotkania z Polonią. W czwartek Karol Nawrocki będzie miał wykład w Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Również w czwartek prezydenta Polski przyjmie jego chilijski odpowiednik Jose Antonio Kast. Odbędą się nie tylko rozmowy w wąskim gronie, ale też plenarne z delegacjami, po czym prezydenci spotkają się z mediami.

- Obaj prezydenci pochodzą raczej z prawicowych środowisk politycznych. Mamy nadzieję, że w wielu aspektach uda się znaleźć wspólny język - zaznaczył Przydacz.

Podkreślił również, że zarówno w Argentynie, jak i w Chile, ważnym komponentem są rozmowy o relacjach gospodarczych z Polską.

W Chile zostanie podpisane porozumienie polsko-chilijskie w zakresie współpracy geologicznej.

- Chile jest ważnym punktem na mapie, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, także jeśli chodzi o miedź. To tam jest umiejscowiona największa polska inwestycja zagraniczna - wskazał Przydacz.

Tę inwestycję Karol Nawrocki odwiedzi w piątek. Chodzi o kopalnię miedzi Sierra Gorda, w której za trzy miliardy dolarów udziały kupiła spółka Skarbu Państwa KGHM.

Kolejnym elementem będzie wizyta na budowie Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu - powstającego właśnie w Chile największego na świecie teleskopu optycznego.

Ostatni punkt to spotkanie z polskimi naukowcami w Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Cerro Murphy.

Z Buenos Aires dla Interii,

Jakub Krzywiecki



