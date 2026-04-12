W skrócie Donald Tusk rozpoczął wizytę w Korei Południowej i Japonii, spotykając się z tamtejszymi przywódcami oraz przedstawicielami biznesu.

Głównym celem rozmów są kwestie współpracy bilateralnej w obszarach bezpieczeństwa, obronności, nowych technologii i cyfryzacji oraz wsparcia Ukrainy, energii jądrowej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i produktów rolno-spożywczych.

W delegacji uczestniczą również polscy ministrowie, przedstawiciele firm.

Celem wizyty w Korei Południowej i Japonii jest wzmocnienie współpracy bilateralnej. Rozmowy szefa polskiego rządu będą dotyczyły m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz nowych technologii i cyfryzacji. Poruszone mają być kwestie wsparcia Ukrainy, energii jądrowej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i minerałów krytycznych.

Kancelaria Premiera zwróciła uwagę w komunikacie, że Korea Południowa i Japonia "są najważniejszymi azjatyckimi partnerami inwestycyjnymi Polski". "Ważnym punktem będą negocjacje na temat znoszenia barier administracyjnych i technicznych oraz zwiększenia dostępu dla polskich produktów, w tym produktów rolno-spożywczych" - przekazano.

Razem z premierem w delegacji biorą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański, minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz przedstawiciele polskich firm i instytucji, w tym BGK i PFR.

Premier najpierw odwiedzi Seul. KPRM zwraca uwagę, że jest to pierwsza wizyta polskiego premiera w Korei Południowej od 27 lat.

W poniedziałek spotka się z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem. Przeprowadzi też rozmowy z premierem Kim Min-seokiem, a także z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Woo Won-shikiem. Na zakończenie wizyty w Seulu Donald Tusk spotka się z przedstawicielami czołowych koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych.

W poniedziałek wieczorem premier uda się do Tokio, gdzie w środę spotka się z premier Japonii Sanae Takaichi i przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu. Wizyta w krajach azjatyckich potrwa do środy.

Wcześniej w niedzielę, po drodze do Korei Południowej i Japonii, premier odwiedził również Tadżykistan. W trakcie przerwy technicznej w Duszanbe polską delegację przyjął wicepremier Republiki Tadżykistanu Usmonali Usmonzoda, pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych Farruch Hamralizoda, a także wiceprezydent Tadżykistanu Bachtier Szarifi. Rozmowy delegacji dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa regionu i rozwoju Tadżykistanu.

