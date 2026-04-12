Polski premier w Azji. Pierwsza taka wizyta od 27 lat
Donald Tusk rozpoczął w niedzielę wizytę w Korei Płd. Spotka się m.in. z prezydentem Li Dze Mjungiem i przedstawicielami koreańskich przedsiębiorstw. Następnie szef polskiego rządu uda się do Japonii, gdzie będzie rozmawiać z premier Sanae Takaichi. Wcześniej premier odwiedził również Tadżykistan.
Celem wizyty w Korei Południowej i Japonii jest wzmocnienie współpracy bilateralnej. Rozmowy szefa polskiego rządu będą dotyczyły m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz nowych technologii i cyfryzacji. Poruszone mają być kwestie wsparcia Ukrainy, energii jądrowej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i minerałów krytycznych.
Kancelaria Premiera zwróciła uwagę w komunikacie, że Korea Południowa i Japonia "są najważniejszymi azjatyckimi partnerami inwestycyjnymi Polski". "Ważnym punktem będą negocjacje na temat znoszenia barier administracyjnych i technicznych oraz zwiększenia dostępu dla polskich produktów, w tym produktów rolno-spożywczych" - przekazano.
Razem z premierem w delegacji biorą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański, minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz przedstawiciele polskich firm i instytucji, w tym BGK i PFR.
Premier z wizytą w Azji. Odwiedzi m.in. Koreę Południową i Japonię
Premier najpierw odwiedzi Seul. KPRM zwraca uwagę, że jest to pierwsza wizyta polskiego premiera w Korei Południowej od 27 lat.
W poniedziałek spotka się z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem. Przeprowadzi też rozmowy z premierem Kim Min-seokiem, a także z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Woo Won-shikiem. Na zakończenie wizyty w Seulu Donald Tusk spotka się z przedstawicielami czołowych koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych.
W poniedziałek wieczorem premier uda się do Tokio, gdzie w środę spotka się z premier Japonii Sanae Takaichi i przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu. Wizyta w krajach azjatyckich potrwa do środy.
Wcześniej w niedzielę, po drodze do Korei Południowej i Japonii, premier odwiedził również Tadżykistan. W trakcie przerwy technicznej w Duszanbe polską delegację przyjął wicepremier Republiki Tadżykistanu Usmonali Usmonzoda, pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych Farruch Hamralizoda, a także wiceprezydent Tadżykistanu Bachtier Szarifi. Rozmowy delegacji dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa regionu i rozwoju Tadżykistanu.