W skrócie Poseł Franciszek Sterczewski został zatrzymany na lotnisku Ben Gurion w Izraelu i po nocnym pobycie w areszcie oczekuje na deportację z kraju.

Parlamentarzysta przebywał w delegacji mającej na celu dokumentowanie sytuacji mieszkańców Zachodniego Brzegu, co określił jako próbę cenzury.

To kolejne zatrzymanie Sterczewskiego w Izraelu; w październiku 2025 roku został deportowany po udziale w międzynarodowej Flotylli Sumud.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Jestem w delegacji parlamentarnej dokumentującej sytuację Palestyńczyków na Zach. Brzegu. Izraelskie władze odmówiły mi wjazdu i bezprawnie trzymają mnie od 14 godz. na lotnisku Ben Gurion, noc spędziłem w areszcie. Mam być za chwilę deportowany. To próba cenzury i zastraszania" - napisał Sterczewski na platformie X.

Rozwiń

Franciszek Sterczewski ponownie zatrzymany w Izraelu. Wcześniej uczestniczył we flotylli

To nie pierwszy raz, gdy Franciszek Sterczewski został zatrzymany przez izraelskie służby. W październiku 2025 roku poseł uczestniczył w miedzynarodowej Flotylli Sumud, otwiera się w nowym oknie, której celem było dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Jednostki flotylli zostały przechwycone przez izraelskie siły, a uczestników, w tym polskiego posła, zatrzymano. Sterczewski odmówił wówczas podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Ostatecznie 6 października został deportowany do Aten.

Po powrocie parlamentarzysta oskarżał izraelskie służby o niewłaściwe traktowanie zatrzymanych. W rozmowie z Interią opisywał warunki panujące w ośrodku, w którym przebywał i apelował o zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej na działania Izraela.

- W porcie byliśmy traktowani bardzo brutalnie, przez wiele godzin siedzieliśmy na ziemi, żołnierze kazali nam trzymać głowy jak najniżej. Gdy ktoś się rozglądał, podchodził do niego żołnierz, czasem bił, czasem krzyczał. Sceny przypominające to, jak Niemcy traktowali Żydów podczas II wojny światowej - mówił Sterczewski.

Sterczewski domagał się reakcji Polski na działania Izraela

Sterczewski również w kolejnych miesiącach nie zmienił swojego stanowiska. W maju 2026 roku domagał się dalszych sankcji wobec izraelskich władz, oceniając, że pięcioletni zakaz wjazdu do Polski dla ministra Itamara Ben-Gwira jest niewystarczający.

- Oczekujemy od polskich i europejskich władz objęcia zakazem oraz deklaracją zatrzymania i postawienia przed wszelkimi możliwymi trybunałami Binjamina Netanjahu i całego jego rządu, objęcia embargiem handlu z Izraelem, objęcia tego państwa sankcjami i jak najszybszego zatrzymania tej wojny i toczącego się ludobójstwa - mówił poseł cytowany przez Radio Poznań.

Wojna w Strefie Gazy. Dziesiątki tysięcy ofiar

Od początku wojny w Strefie Gazy, rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, zginęło ponad 74,7 tys. Palestyńczyków, a ponad 176 tys. zostało rannych - wynika z danych palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia z 22 listopada bieżącego roku.

Mimo zawieszenia broni, które weszło w życie w październiku 2025 roku, w Strefie Gazy nadal giną ludzie. Według danych przytaczanych przez ONZ od tamtej pory odnotowano ponad 1,6 tys. ofiar śmiertelnych.

Dramatyczna pozostaje również sytuacja humanitarna mieszkańców Gazy. Setki tysięcy ludzi - w tym dzieci - zmaga się z niedoborem żywności, a wielu z nich nadchodzącą zimę musi spędzić w prowizorycznych schronieniach.

Sterczewski wielokrotnie krytykował działania izraelskich władz, a podczas obecnej podróży zamierzał dokumentować sytuację Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu.



