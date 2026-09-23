"Polski moment w ONZ". Sikorski pokazał wyjątkowe zdjęcie

W skrócie
- Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski udostępnił zdjęcie z debaty generalnej w ONZ, w której prezydent Karol Nawrocki przemawiał, a ambasador Krzysztof Szczerski prowadził obrady.
- Podczas tego wydarzenia Krzysztof Szczerski pełnił rolę prowadzącego debatę jako wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
- Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez agresję, działania hybrydowe i akty sabotażu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Do "polskiego momentu" doszło w trakcie przemówienia Karola Nawrockiego podczas debaty. W zastępstwie przewodniczącego prowadził ją stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.
Kulisy prowadzenia obrad ujawniał wcześniej na konferencji prasowej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
- .Prof. Krzysztof Szczerski decyzją wszystkich przedstawicieli Narodów Zjednoczonych został wybrany na wiceprzewodniczącego tego zgromadzenia - wskazywał prezydencki minister.
Karol Nawrocki w ONZ. "Rosja destabilizuje sytuację w Europie"
Podczas swojego przemówienia prezydent Nawrocki wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
Jak powiedział, Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, operacje hybrydowe oraz akty dywersji i sabotażu. Zwrócił uwagę, że "wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych".
Przekonywał, że "nie jest za późno, otwiera się w nowym oknie, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego i wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie".
Nawrocki dodawał, że Rosja, "kierując się imperialną i neokolonialną wizją świata, próbuje narzucić innym swoją wolę" i "kwestionuje tym samym prawo każdego narodu do samodzielnego decydowania o własnym losie".