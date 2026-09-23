"Polski moment w ONZ". Sikorski pokazał wyjątkowe zdjęcie

W skrócie Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski udostępnił zdjęcie z debaty generalnej w ONZ, w której prezydent Karol Nawrocki przemawiał, a ambasador Krzysztof Szczerski prowadził obrady.

Podczas tego wydarzenia Krzysztof Szczerski pełnił rolę prowadzącego debatę jako wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez agresję, działania hybrydowe i akty sabotażu.

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Do "polskiego momentu" doszło w trakcie przemówienia Karola Nawrockiego podczas debaty. W zastępstwie przewodniczącego prowadził ją stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

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Kulisy prowadzenia obrad ujawniał wcześniej na konferencji prasowej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

- .Prof. Krzysztof Szczerski decyzją wszystkich przedstawicieli Narodów Zjednoczonych został wybrany na wiceprzewodniczącego tego zgromadzenia - wskazywał prezydencki minister.

Karol Nawrocki w ONZ. "Rosja destabilizuje sytuację w Europie"

Podczas swojego przemówienia prezydent Nawrocki wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.

Jak powiedział, Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, operacje hybrydowe oraz akty dywersji i sabotażu. Zwrócił uwagę, że "wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych".

Przekonywał, że "nie jest za późno, otwiera się w nowym oknie, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego i wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie".

Nawrocki dodawał, że Rosja, "kierując się imperialną i neokolonialną wizją świata, próbuje narzucić innym swoją wolę" i "kwestionuje tym samym prawo każdego narodu do samodzielnego decydowania o własnym losie".



