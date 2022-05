Polski KPO będzie zatwierdzony. Media: Jest data

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Jak wynika z informacji RMF FM, polski Krajowy Plan Odbudowy zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską 1 czerwca. Dzień później do Warszawy ma przywieźć go Ursula von der Leyen. O tym, że szefowa KE przyjedzie do Polski, w wywiadzie dla Interii mówił wcześniej premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Ursula von der Leyen / Stringer / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP / East News