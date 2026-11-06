Polska zwolniona z przyjmowania migrantów. Jest ruch KE

W skrócie
- Komisja Europejska zaproponowała zwolnienie Polski z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach paktu o migracji i azylu na cały 2027 rok.
- Decyzja wynika z uznania Polski za kraj znajdujący się w trudnej sytuacji migracyjnej z powodu skumulowanych skutków migracji z ostatnich pięciu lat.
- Polska będzie mogła wnioskować do Rady o pełne lub częściowe odliczenie od składek na rzecz Puli Solidarnościowej w ramach unijnego mechanizmu.
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Komisja Europejska zaproponowała, aby Polska przez kolejny rok - od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku - była zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego paktu o migracji i azylu.
Jak przekazał unijny organ, Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska znajdują się w trudnej sytuacji migracyjnej ze względu na skumulowane skutki migracji w ciągu ostatnich pięciu lat.
"Państwa te będą mogły zwrócić się do Rady o przyznanie pełnego lub częściowego odliczenia od ich składek na rzecz Puli Solidarnościowej (mechanizmu obowiązkowej solidarności - red.) na kolejny rok" - poinformowała KE.
Migracja w Unii Europejskiej. KE proponuje ulgę dla Polski
Pod koniec października Polsat News, powołując się na unijne źródła, informował, że Polska przez kolejny rok będzie zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów. Decyzja miała zostać oparta na analizie raportu o sytuacji migracyjnej w państwach członkowskich UE.
Mechanizm obowiązkowej solidarności, z którego ma zostać zwolniona Polska, nakłada obowiązek udzielania wsparcia krajom, które zmagają się z presją migracyjną. Chodzi o przekazywanie środków finansowych, zapewnianie pomocy technicznej i sprzętowej, a także relokację migrantów. O tym, w jaki sposób wypełnić zobowiązania solidarnościowe, decydują poszczególne państwa członkowskie.
Polska tymczasowo zwolniona z przyjmowania migrantów. Powodem m.in. uchodźcy z Ukrainy
Obecnie Polska jest zwolniona z tego mechanizmu do końca bieżącego roku. W 2025 roku KE zaliczyła nasz kraj do państw zagrożonych zwiększoną presją migracyjną i mierzących się z trudną sytuacją migracyjną.
Poprzednia opinia Komisji Europejskiej ws. Polski wynikała z dużej liczby uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli tu schronienie, a także z napiętej sytuacji na wschodniej granicy, gdzie dochodzi do prób wtargnięcia migrantów do kraju.