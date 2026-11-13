Polska wśród państw negocjujących w sprawie wojny Rosji. Bruksela ogłasza

W skrócie Polska znalazła się w składzie europejskiego zespołu ds. negocjacji pokojowych w Ukrainie, znanym jako format E5, obejmującym również Francję, Niemcy, Włochy i Wielką Brytanię.

Premier Donald Tusk podkreślił, że udział Polski w tym formacie jest kluczowy dla bezpieczeństwa i zapewnił, że nie będzie zgody na żadne ustępstwa wobec Rosji.

Decyzje zapadły w Dublinie po spotkaniu z wysłannikami prezydenta USA, Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, którzy wcześniej prowadzili rozmowy z Władimirem Putinem.

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O decyzji poinformował po szczycie w Dublinie szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

- Dzisiaj przywódcy uzgodnili, że nasz europejski zespół do spraw negocjacji pokojowych w Ukrainie składa się z instytucji UE oraz grupy E5 (Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy - red.) w ramach koalicji chętnych. Nasze zasady i stanowiska w tych negocjacjach pozostają dobrze znane, a nasz europejski zespół będzie nadal działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności - powiedział konferencji prasowej.

- Europa musi przemawiać jednym, wyraźnym (...) głosem we wszystkich dyskusjach kształtujących przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo naszego kontynentu, jest to zatem wspólny wysiłek całego zespołu - dodał Costa.

Polska wśród negocjatorów w sprawie Ukrainy. Tusk: Dla nas to było bardzo ważne

Na temat decyzji wypowiedział się też polski premier Donald Tusk. - Powiem nieskromnie, że się ucieszyłem. Dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie w tym formacie odgrywała kluczową rolę. Właściwie wszyscy poparli ideę formatu E5, a więc: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Włochy plus liderzy instytucji europejskich - mówił na pokładzie samolotu.

- Ta grupa będzie odpowiedzialna za dalszy przebieg negocjacji. Dla nas to było bardzo ważne. Ważne jest także, aby uniknąć jakichkolwiek ustępstw wobec Rosji. Mój głos był podobny do wielu innych głosów, a więc nie ma mowy o rewizji architektury bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie - dodał szef polskiego rządu.

Premier zaznaczył przy tym, że "musimy rozmawiać o sprawiedliwym pokoju w Ukrainie", a także "przyszłości Ukrainy, jeśli chodzi o Unię Europejską, NATO". - Na pewno nie będziemy zgadzali się na zmiany na korzyść Rosji. Ten mój bardzo zdecydowany głos zyskał akceptację właściwie wszystkich przy stole, więc też z ulgą mogę poinformować, że tutaj Unia Europejska zachowa się jednolicie - zapewnił.

- Dla mnie było bardzo ważne, żeby wreszcie zrozumieli, że nie można rozmawiać o bezpiecznej Europie i o zakończeniu wojny w Ukrainie bez Polski. I muszę powiedzieć, że też wsparcie Niemiec, Francji, Włoch, Grupy Wyszehradzkiej - to nie było proste, państw bałtyckich, wszystkich Skandynawów, Greka, to było imponujące wsparcie - ujawnił premier Tusk.

Wojna w Ukrainie. Europa zasiądzie przy stole negocjacyjnym

Dodajmy, że ustalenia dotyczące negocjacji na temat zakończenia wojny w Ukrainie są następstwem spotkania, do którego doszło w Dublinie w nocy z czwartku na piątek.

Udział w spotkaniu wzięli wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele: Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także instytucji UE.

Jared Kushner - który przyleciał ze Steve'em Witkoffem do Dublina prosto z Moskwy, gdzie obaj rozmawiali z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformował po spotkaniu w Dublinie, że kolejna runda rozmów między Rosją a Ukrainą zostanie rozszerzona o Europę.



