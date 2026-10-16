Polska wspólnie z Danią i Włochami. Media: Sygnał dla jednego z krajów UE

Marta Stępień
Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Marta Stępień, Krzysztof Ryncarz

Polska, Włochy i Dania chcą, by wnioski ze szczytu UE umożliwiały reakcję europejskich stolic w przypadku, gdy któreś państwo zachęca migrantów do przyjazdu do Unii. "Migracja niepokoi wielu obywateli Europy i negatywnie wpływa na statystyki przestępczości" - czytamy w dokumencie podpisanym przez Giorgię Meloni, Mette Frederiksen i Donalda Tuska. Według Politico nieoficjalnie ma to być sygnał dla premiera Hiszpanii Pedro Sancheza.

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Migranci z Ceuty stojący przy skalistym wybrzeżu z plastikowymi torbami, patrzący w stronę wody
Migranci z hiszpańskiej CeutyTHOMAS COEXAFP

W skrócie

  • Polska, Włochy i Dania chcą, aby wnioski ze szczytu UE pozwalały na reakcję europejskich stolic w sytuacji, gdy któreś państwo zachęca migrantów do przyjazdu do Unii.
  • Szefowie państw i rządów UE omawiali w Brukseli kwestie migracyjne, a Polska, Włochy i Dania zaproponowały poprawki do wniosków szczytu, dotyczące wyzwań związanych z migracją.
  • Trzy państwa domagają się ograniczenia zachęt dla obywateli państw trzecich do nieuregulowanej migracji i postulują zacieśnienie współpracy w przypadku krajowych inicjatyw wpływających na inne państwa członkowskie.
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Obradujący w piątek w Brukseli szefowie państw i rządów Unii Europejskiej przed godz. 16 przeszli do omawiania kwestii migracyjnych.

Przywódcy Polski, Włoch i Danii naciskają na UE, by znacznie zaostrzyła swoje stanowisko w sprawie nielegalnej migracji - wynika z słów trzech unijnych dyplomatów oraz z projektu, do którego dotarł portal Politico.

Źródła poinformowały, że Polska, Włochy i Dania wyszły z projektem poprawki do wniosków ze szczytu, w których przywódcy mieliby oświadczyć, że nieuregulowana migracja stwarza wyzwania, które niepokoją Europejczyków.

Szczyt UE. Polska, Włochy i Dania chcą zmian w kwestii migracji

"Migracja niepokoi wielu obywateli Europy, stwarza wyzwanie dla spójności naszych społeczeństw i negatywnie wpływa na statystyki przestępczości" - napisano w dokumencie podpisanym przez premierów Giorgię Meloni, Mette Frederiksen i Donalda Tuska.

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W związku z tym trzy państwa chcą ograniczenia zachęt dla obywateli państw trzecich do przybywania do Europy w sposób nieuregulowany. - W tym kontekście pojawia się również postulat, by Komisja Europejska zbadała możliwości zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi w sytuacjach, gdy jedno z nich podejmuje krajowe inicjatywy polityczne, mogące mieć wpływ na inne kraje - powiedział dyplomata.

- Jest to zatem wezwanie do ściślejszej współpracy, a nie próba narzucania przez Europę konkretnych rozwiązań poszczególnym państwom członkowskim - zapewnił.

Chociaż zastrzegł, że rozwiązanie to nie jest wymierzone w żadne państwo, to wiadomo, że próba przeforsowania takich poprawek ma być sygnałem dla rządu Hiszpanii, by nie działał na własną rękę.

Propozycja Polski, Włoch i Danii skierowana do Hiszpanii? "Usunięto fragment"

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez znalazł się w ogniu krytyki innych stolic, gdy jego rząd wprowadził amnestię migracyjną. Na podstawie tej decyzji zalegalizowano pobyt cudzoziemców, przebywających w tym kraju bez wymaganych dokumentów.

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Według Politico 27 unijnych liderów rozpoczęło dyskusję o kwestiach migracyjnych na prośbę Meloni i Frederiksen po napiętej wymianie zdań z premierem Sanchezem w czerwcu.

Serwis zauważa, że napięcia wzrosły jeszcze bardziej po tym, jak latem do hiszpańskiej Ceuty wtargnęli migranci, a skrajnie prawicowe partie odnotowały wzrost poparcia w całej Unii.

Z ustaleń Politico wynika, że z projektu usunięto jednak fragment dotyczący wpływu migracji na mieszkalnictwo socjalne z obawy, że mógłby on zostać odebrany jako prowokacja wobec Hiszpanii.

Jeden z dyplomatów stwierdził, że zaktualizowany projekt prawdopodobnie nie uzyska jednogłośnego poparcia wszystkich przywódców, ale został zaproponowany w celu "lepszego dostosowania treści do nastrojów politycznych oraz wywołania debaty".

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