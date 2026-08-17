Polska w zasięgu tajnych rosyjskich baz? Niepokojące doniesienia

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Aktualizacja

Rosja buduje tajne bazy, z których może wystrzeliwać drony o dużej mocy w głąb terytorium NATO - podaje "Daily Telegraph". Z ustaleń dziennikarzy śledczych wynika, że zasięg części tych jednostek obejmuje Warszawę.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wojskowy transporter z zamontowanymi dronami Geran, żołnierz w galowym mundurze stoi przed pojazdem.
Druga wersja dronów Geran na platformieKIRILL KUDRYAVTSEV AFP

W skrócie

  • Według brytyjskiego dziennika "Daily Telegraph" Rosja buduje tajne bazy używane do wystrzeliwania dronów dalekiego zasięgu, których zasięg obejmuje Warszawę.
  • Analiza zdjęć satelitarnych i dokumentów wskazuje na obecność 59 nowych szyn startowych wzdłuż granicy Rosji z Białorusią i Ukrainą, a około 20 z nich może być przeznaczone dla najnowocześniejszych dronów uderzeniowych.
  • W rosyjskich bazach znajdują się drony Geran-4 i Geran-5, a według OSINT Moskwa przechowuje ich setki i planuje budowę kolejnych magazynów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W opublikowanym w niedzielę artykule dziennikarze śledczy "Daily Telegraph" podali, że Kreml dysponuje co najmniej 10 bazami wyposażonymi w nowo wybudowane wyrzutnie dla najnowocześniejszych dronów kamikadze dalekiego zasięgu. Z danych wywiadu ze źródeł otwartych (OSINT) wynika, że siedem z nich już wykorzystywano do nalotów na Ukrainę.

Tajne bazy Rosji. Media analizują nową infrastrukturę wojskową

Po przeanalizowaniu ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennik zidentyfikował 59 nowych szyn startowych, ustawionych wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Są one używane zamiast tradycyjnego pasa startowego do wystrzeliwania dronów o stałych skrzydłach.

Analiza zdjęć przeprowadzona przez ekspertów z firmy DroneSec wykazała, że około 20 z tych szyn ma zwiększoną długość, co wskazuje na to, że mogą one być używane do wystrzeliwania najnowszych rosyjskich dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu - zaznaczył brytyjski dziennik.

Zobacz również:

Pożar kompleksu petrochemicznego ZapSibNeftekhim w Tobolsku
Wojna w Ukrainie

Ukraińskie drony przeleciały ponad 2 tys. km. Uderzenie w rosyjski zakład

Karol Płatek
Karol Płatek

"Drony w zasięgu Warszawy". Analitycy o zagrożeniu dla Europy

Moskwa unowocześnia swoją wersję irańskich dronów typu Shahed i wprowadza szybsze modele zdolne do rażenia celów na odległość do 1000 km.

"Analitycy ostrzegają, że szybko rozwijająca się technologia może zostać również skierowana przeciwko Europie w przypadku wojny, a niektóre z baz rozmieszczają najpotężniejsze rosyjskie drony zdolne dosięgnąćWarszawy" - podaje "DT".

Według dziennikarzy nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że Rosja planuje atak na inne kraje europejskie, ale przywódcy NATO mają szykować się na taką ewentualność.

Zobacz również:

Zełenski pogratulował Polakom z okazji rocznicy
Polska

"Dziś rozstrzyga się los państw". Zełenski zwrócił się do Polaków

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Jednocześnie gazeta przypomina, że przedstawiciele europejskich i amerykańskich służb wywiadowczych uważają, że Rosja rozważa prowokacje wojskowe na terenie Polski, przeprowadzenie ataków pod fałszywą flagą przypisywane Ukrainie czy nawet uderzenia rakietowe lub dronowe w polską infrastrukturę krytyczną.

Rosja inwestuje w drony. Bezzałogowce o napędzie odrzutowym

Wśród rozwijanych rosyjskich dronów są jednostki o napędzie odrzutowym Geran-4 i Geran-5. Rozwijana przez nie prędkość utrudnia przeprowadzenie skutecznej neutralizacji przez systemy obrony.

Ukraiński wywiad twierdzi, że drony te mają zostać w przyszłość użyte do niszczenia samolotów chroniących Kijów.

Zdjęcia analizowane przez specjalistów białego wywiadu potwierdzają, że Moskwa dysponuje bazami, w których przechowuje do tysiąca takich bezzałogowców. Według "Daily Telegraph" Kreml planuje budowę kolejnych magazynów.

Zobacz również:

Ukraina: Rosja uderzyła w infrastrukturę portową w rejonie miasta Izmaił
Wojna w Ukrainie

Rosja uderzyła przy granicy kraju NATO. Celem port nad Dunajem

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Dyrektor szkoły rozstrzygnie, czy TK jest legalny? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze