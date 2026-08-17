W skrócie Według brytyjskiego dziennika "Daily Telegraph" Rosja buduje tajne bazy używane do wystrzeliwania dronów dalekiego zasięgu, których zasięg obejmuje Warszawę.

Analiza zdjęć satelitarnych i dokumentów wskazuje na obecność 59 nowych szyn startowych wzdłuż granicy Rosji z Białorusią i Ukrainą, a około 20 z nich może być przeznaczone dla najnowocześniejszych dronów uderzeniowych.

W rosyjskich bazach znajdują się drony Geran-4 i Geran-5, a według OSINT Moskwa przechowuje ich setki i planuje budowę kolejnych magazynów.

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W opublikowanym w niedzielę artykule dziennikarze śledczy "Daily Telegraph" podali, że Kreml dysponuje co najmniej 10 bazami wyposażonymi w nowo wybudowane wyrzutnie dla najnowocześniejszych dronów kamikadze dalekiego zasięgu. Z danych wywiadu ze źródeł otwartych (OSINT) wynika, że siedem z nich już wykorzystywano do nalotów na Ukrainę.

Tajne bazy Rosji. Media analizują nową infrastrukturę wojskową

Po przeanalizowaniu ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennik zidentyfikował 59 nowych szyn startowych, ustawionych wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Są one używane zamiast tradycyjnego pasa startowego do wystrzeliwania dronów o stałych skrzydłach.

Analiza zdjęć przeprowadzona przez ekspertów z firmy DroneSec wykazała, że około 20 z tych szyn ma zwiększoną długość, co wskazuje na to, że mogą one być używane do wystrzeliwania najnowszych rosyjskich dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu - zaznaczył brytyjski dziennik.

"Drony w zasięgu Warszawy". Analitycy o zagrożeniu dla Europy

Moskwa unowocześnia swoją wersję irańskich dronów typu Shahed i wprowadza szybsze modele zdolne do rażenia celów na odległość do 1000 km.

"Analitycy ostrzegają, że szybko rozwijająca się technologia może zostać również skierowana przeciwko Europie w przypadku wojny, a niektóre z baz rozmieszczają najpotężniejsze rosyjskie drony zdolne dosięgnąćWarszawy" - podaje "DT".

Według dziennikarzy nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że Rosja planuje atak na inne kraje europejskie, ale przywódcy NATO mają szykować się na taką ewentualność.

Jednocześnie gazeta przypomina, że przedstawiciele europejskich i amerykańskich służb wywiadowczych uważają, że Rosja rozważa prowokacje wojskowe na terenie Polski, przeprowadzenie ataków pod fałszywą flagą przypisywane Ukrainie czy nawet uderzenia rakietowe lub dronowe w polską infrastrukturę krytyczną.

Rosja inwestuje w drony. Bezzałogowce o napędzie odrzutowym

Wśród rozwijanych rosyjskich dronów są jednostki o napędzie odrzutowym Geran-4 i Geran-5. Rozwijana przez nie prędkość utrudnia przeprowadzenie skutecznej neutralizacji przez systemy obrony.

Ukraiński wywiad twierdzi, że drony te mają zostać w przyszłość użyte do niszczenia samolotów chroniących Kijów.

Zdjęcia analizowane przez specjalistów białego wywiadu potwierdzają, że Moskwa dysponuje bazami, w których przechowuje do tysiąca takich bezzałogowców. Według "Daily Telegraph" Kreml planuje budowę kolejnych magazynów.



