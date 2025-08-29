Polska traci konsulat w Królewcu. "Nieuzasadniona decyzja"

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o zamknięciu Konsulatu Generalnego w Królewcu. Powodem zakończenia działalności placówki było wycofanie zgody na działanie jednostki przez władze Rosji.

Konsulat Generalny RP w Królewcu zamknięty
Konsulat Generalny RP w Królewcu zamkniętyMSZMSZ

O zamknięciu Konsulatu Generalnego RP w Królewcu rosyjskie MSZ poinformowało w połowie lipca. Decyzja o wycofaniu zgody na działalność urzędu była odpowiedzią na decyzję polskiej dyplomacji o zakończeniu pracy konsulatu Rosji w Krakowie.

Janusz Jabłoński, który kierował jednostką w Królewcu, zdał godło, tablice z nazwą urzędu oraz flagi - Polski i Unii Europejskiej - na ręce ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego.

Zobacz również:

Wołodymr Zełenski
Ukraina - Rosja

Zełenski daje ultimatum Rosji. Wskazał konkretną datę

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Krajewski wyraził żal z powodu "nieuzasadnionej decyzji władz Rosji". Podkreślił, że ma nadzieję, że działalność dyplomatyczna Polski na terenie Królewca zostanie przywrócona.

    Konsulat w Królewcu zamknięty. To odpowiedź na działanie polskiego MSZ

    Ambasador liczy także na surową ocenę działania rosyjskich władz odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę, jak również za "zgotowanie smutnego losu swojemu narodowi, który wydał światu wielu wspaniałych artystów".

    Krajewski skierował słowa także do Rodaków - podziękował za okazywaną sympatię oraz kultywowanie polskich tradycji. "Ambasada RP w Moskwie nie pozostawi Polonii bez wsparcia i pomocy " - zapewnił.

    Zobacz również:

    Szef MSZ Turcji: Rosja zmienia żądania wobec Ukrainy
    Ukraina - Rosja

    Rosja zmienia żądania wobec Ukrainy. "Nie chcą już czterech regionów"

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      Zwrócił się z apelem o ochronę miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, apelując o wzajemne poszanowanie, życzliwość, tolerancję i zrozumienie. Przemówienie zakończył słowami: "Niech żyje Polska! Niech żyje wolna Polska! Niech żyje Naród Polski! Niech żyje wiara w dobro i przyszłość naszego narodu!"

      Napięte relacje Polski z Rosją. Zamknięto kolejną placówkę dyplomatyczną

      W Federacji Rosyjskiej nadal funkcjonują Ambasada RP w Moskwie oraz Konsulat Generalny RP w Irkucku.

      Poza ambasadą w Warszawie, Federacja Rosyjska jeszcze do niedawna dysponowała w Polsce placówkami w Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. Polska natomiast - poza ambasadą w Moskwie - placówkami dyplomatycznymi w Irkucku, Królewcu i Petersburgu.

      W maju szef polskiego MSZ Radosław Sikorski poinformował, że zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Krakowie. Decyzja ta związana była z dowodami na udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu w 2024 roku centrum handlowego w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44. Było tam około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych.

      W styczniu konsulat generalny RP w Petersburgu został zamknięty po wycofaniu zgody Rosji na działalność tej placówki. Była to odpowiedź na decyzję polskiego MSZ o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu po stwierdzeniu przypadków powiązanego z władzami Rosji sabotażu na terytorium Polski.

      Zobacz również:

      Rosyjska fałszywka uderza w polską Straż Graniczną
      Świat

      Kreml wykorzystał weto Nawrockiego. Straszą nową procedurą na polskiej granicy

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Prace domowe jednak wrócą? Nowacka w ''Graffiti'': Czekamy na ewaluację. Decyzja w październiku powinna zapaśćPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze