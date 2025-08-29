Polska traci konsulat w Królewcu. "Nieuzasadniona decyzja"

O zamknięciu Konsulatu Generalnego RP w Królewcu rosyjskie MSZ poinformowało w połowie lipca. Decyzja o wycofaniu zgody na działalność urzędu była odpowiedzią na decyzję polskiej dyplomacji o zakończeniu pracy konsulatu Rosji w Krakowie.

Janusz Jabłoński, który kierował jednostką w Królewcu, zdał godło, tablice z nazwą urzędu oraz flagi - Polski i Unii Europejskiej - na ręce ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego.

Krajewski wyraził żal z powodu "nieuzasadnionej decyzji władz Rosji". Podkreślił, że ma nadzieję, że działalność dyplomatyczna Polski na terenie Królewca zostanie przywrócona.

Konsulat w Królewcu zamknięty. To odpowiedź na działanie polskiego MSZ

Ambasador liczy także na surową ocenę działania rosyjskich władz odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę, jak również za "zgotowanie smutnego losu swojemu narodowi, który wydał światu wielu wspaniałych artystów".

Krajewski skierował słowa także do Rodaków - podziękował za okazywaną sympatię oraz kultywowanie polskich tradycji. "Ambasada RP w Moskwie nie pozostawi Polonii bez wsparcia i pomocy " - zapewnił.

Zwrócił się z apelem o ochronę miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, apelując o wzajemne poszanowanie, życzliwość, tolerancję i zrozumienie. Przemówienie zakończył słowami: "Niech żyje Polska! Niech żyje wolna Polska! Niech żyje Naród Polski! Niech żyje wiara w dobro i przyszłość naszego narodu!"

Napięte relacje Polski z Rosją. Zamknięto kolejną placówkę dyplomatyczną

W Federacji Rosyjskiej nadal funkcjonują Ambasada RP w Moskwie oraz Konsulat Generalny RP w Irkucku.

Poza ambasadą w Warszawie, Federacja Rosyjska jeszcze do niedawna dysponowała w Polsce placówkami w Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. Polska natomiast - poza ambasadą w Moskwie - placówkami dyplomatycznymi w Irkucku, Królewcu i Petersburgu.

W maju szef polskiego MSZ Radosław Sikorski poinformował, że zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Krakowie. Decyzja ta związana była z dowodami na udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu w 2024 roku centrum handlowego w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44. Było tam około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych.

W styczniu konsulat generalny RP w Petersburgu został zamknięty po wycofaniu zgody Rosji na działalność tej placówki. Była to odpowiedź na decyzję polskiego MSZ o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu po stwierdzeniu przypadków powiązanego z władzami Rosji sabotażu na terytorium Polski.

