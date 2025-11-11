W skrócie Światowi przywódcy i dyplomaci złożyli Polsce życzenia z okazji Święta Niepodległości.

Szczególne wyrazy uznania dla polskiej historii i wartości przekazali przedstawiciele USA, Ukrainy, krajów bałtyckich, a także unijnych instytucji.

Wśród życzeń podkreślano partnerstwo, wspólne wartości oraz znaczenie polskiej niepodległości dla Europy.

Życzenia w imieniu amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z okazji Święta Niepodległości złożył mianowany w połowie października ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"W imieniu Prezydenta Trumpa składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości! Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności" - napisał w mediach społecznościowych.

W opublikowanym później nagraniu dodał: - Dzisiaj tysiące Polaków wychodzi na ulice, aby okazać patriotyzm, miłość, szacunek dla swojego kraju. Gratuluję Polsce wspaniałego upamiętnienia wielkich ludzi i wielkiego narodu.

Święto Niepodległości. Życzenia z UE i Ukrainy

"Gratulacje z okazji Dnia Niepodległości dla naszych polskich przyjaciół!" - napisał po polsku Antonio Costa, szef Rady Europejskiej.

"Wasza odwaga, Wasze zaangażowanie na rzecz wolności i demokracji oraz Wasze oddanie jedności europejskiej w dalszym ciągu inspirują i wzmacniają naszą wspólną Unię" - dodał w dalszej części wpisu, już w języku angielskim.

Życzenia z okazji Święta Niepodległości płyną także z sąsiedzkich krajów.

"Droga, którą przebyliśmy, pokazuje, że aby zachować naszą niepodległość i siłę, niepodległa Polska i niepodległa Ukraina muszą iść ramię w ramię" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent dołączył także życzenia dla prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska. "Głęboko doceniamy każde wsparcie, które otrzymaliśmy od 24 lutego 2022 roku. Musimy być silni, musimy być w Europie, aby inni w Europie również mogli stać dumni i wolni" - dodał.

11 listopada. Życzenia z całego świata

"Nasze narody stoją ramię w ramię od wieków, zjednoczone wspólną historią, odwagą i przyjaźnią. Dziś, jako bliscy sąsiedzi, partnerzy i sojusznicy w UE i NATO, nadal wzmacniamy bezpieczeństwo, dobrobyt i jedność naszego regionu." - napisał na X prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

Swoje życzenia, w języku polskim i angielskim, złożyła także premier Litwy Inga Ruginienė.

"Bardzo cenimy ścisłe partnerstwo między Litwą a Polską, które opiera się na wspólnych wartościach, fundamencie historycznych doświadczeń i silnym zaangażowaniu na rzecz demokracji i wolności" - napisała.

"Serdeczne gratulacje dla Prezydenta Nawrockiego i wszystkich naszych polskich przyjaciół i sojuszników, obchodzących Święto Niepodległości. Łotwa ceni przyjaźń i więzi, które zbudowaliśmy, najpierw walcząc o naszą wolność, a teraz ją chroniąc" - napisał z kolei prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs.

Życzenia przekazały także między innymi ambasady Niemiec, Szwecji i Węgier, estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz kilka różnych agencji NATO i UE.

