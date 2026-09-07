Polska ramię w ramię z sojusznikami. Ruszyły wielkie manewry

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

W Holandii ruszyły duże ćwiczenia wojskowe "Falcon Leap" z udziałem m.in. Polski. Żołnierze będą ćwiczyć zrzuty spadochroniarzy, ciężkiego sprzętu i zaopatrzenia. W związku z niskimi przelotami samolotów władze uprzedziły mieszkańców, że maszyny będą wyraźnie widoczne.

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Śmigłowiec na lądowisku, żołnierze wokół maszyny, w tle dwa śmigłowce nad lasem i unoszący się kurz.
Holandia. Ruszyły ćwiczenia "Falcon Leap". Wśród uczestników Polska (zdj. ilustracyjne) Sean Gallup / StaffGetty Images

W skrócie

  • Ćwiczenia "Falcon Leap" rozpoczęły się w Holandii z udziałem 11 państw, w tym Polski, a bazą operacji jest lotnisko wojskowe w Eindhoven.
  • Podczas manewrów żołnierze wykonują zrzuty spadochroniarzy, sprzętu i zaopatrzenia z wykorzystaniem różnych typów samolotów transportowych, a działania mogą być widoczne i słyszalne przez lokalnych mieszkańców.
  • Manewry potrwają do 18 września, a ćwiczenia tradycyjnie połączone są z obchodami upamiętniającymi operację Market Garden z 1944 roku.
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Ćwiczenia "Falcon Leap", które ruszyły w poniedziałek, zorganizowała 11 Brygada Aeromobilna holenderskich wojsk lądowych. Bazą operacji jest lotnisko wojskowe w Eindhoven.

W manewrach bierze udział 11 państw: Holandia, Polska, Niemcy, Włochy, Grecja, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Szwecja. Szwedzi uczestniczą w nich po raz pierwszy.

Holandia. Ruszyły ćwiczenia "Falcon Leap". Polska wśród uczestników

Podczas manewrów żołnierze będą ćwiczyć zrzuty spadochroniarzy, ciężkiego sprzętu i zaopatrzenia. Ładunki mają być transportowane z wykorzystaniem systemu Container Delivery System, a za ich bezpieczne przygotowanie i mocowanie odpowiadają specjaliści holenderskiej 11 Brygady Aeromobilnej.

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Dorota Hilger

W ćwiczeniach wykorzystywane są różne typy samolotów transportowych. Oprócz polskiego C-295M są to m.in. niemieckie i brytyjskie A400M, C-130 Hercules z Grecji, Włoch, Holandii, USA i Szwecji, rumuński C-27J, hiszpański C-295M oraz portugalski KC-390M. Portugalskie siły powietrzne kupiły KC-390M jako następcę eksploatowanych wcześniej C-130.

Holenderski resort obrony uprzedziło mieszkańców, że samoloty będą latać na małej wysokości, przez co mogą być dobrze widoczne i słyszalne. Loty zaplanowano zasadniczo w dwóch blokach: między godz. 13 a 17 oraz między godz. 19 a 23. Resort zaznaczył, że godziny mogą się zmieniać w zależności od warunków, a po godz. 23 loty nie będą wykonywane.

Duże ćwiczenia wojskowe "Falcon Leap" w Holandii. Władze ostrzegają mieszkańców

Ze względów bezpieczeństwa dokładne miejsca i godziny zrzutów spadochroniarzy nie są podawane do publicznej wiadomości. Ministerstwo podkreśliło, że ćwiczenia mają przygotowywać żołnierzy różnych państw do wspólnego działania oraz poprawiać współpracę personelu korzystającego z odmiennego sprzętu i samolotów.

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"Falcon Leap" zakończą się 18 września. Dzień później na wrzosowisku Ginkelse Heide koło Ede odbędą się coroczne obchody upamiętniające aliancką operację Market Garden z 17-26 września 1944 roku. Ćwiczenia tradycyjnie łączą szkolenie wojskowe z pamięcią o tej operacji.

W operacji Market Garden, której celem było opanowanie mostów na Renie w pobliżu holenderskiego Arnhem, kluczową rolę odegrały wojska powietrznodesantowe, w tym dwie dywizje amerykańskie, jedna brytyjska i polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego.

Błędy w planowaniu oraz mocna obrona niemiecka spowodowały, że ta największa w II wojnie światowej operacja powietrznodesantowa sprzymierzonych zakończyła się niepowodzeniem aliantów.

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