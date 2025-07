Niemcy rozważają nowe rozwiązania, w tym odsyłanie migrantów do krajów, gdzie mają rodzinę oraz podpisywanie umów z państwami trzecimi.

Chadecki polityk dodał, że "wszyscy są zgodni co do konieczności utrzymania Strefy Schengen ". Zapewniał też, że podjęte przez Niemcy kontrole mają charakter tymczasowy .

Ostrzegł również przed "zorganizowaną migracją" przez Rosję , Białoruś , Polskę oraz Litwę do Niemiec. Zdaniem Merza należy temu przeciwdziałać właśnie poprzez kontrole graniczne.

Po polskiej stronie kontrole graniczne zostały przywrócone 7 lipca i mają obowiązywać do 5 sierpnia . Premier Donald Tusk deklarował, że takie rozwiązanie jest konieczne, by zmniejszyć niekontrolowane przepływy migrantów.

Uzyskane przez PAP dane niemieckiej policji wskazują na to, że wprowadzenie w 2023 r. kontroli granicznych przez Niemcy skutkuje większą liczbą migrantów zawracanych do Polski mimo zmniejszającej się liczby odnotowywanych nielegalnych wjazdów.

Liczba osób zawróconych z Niemiec do Polski w 2023 r. wyniosła 1711. Rok później odmówiono wjazdu na terytorium RFN 9387 razy. W tym roku do maja wydarzyło to się w 2765 przypadkach.