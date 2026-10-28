Polska przestaje chronić nieba sąsiada. Wcześniej niż zakładano

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Dzisiejszy dzień stanowi ważny kamień milowy dla Słowacji: od teraz chronimy nasze niebo samodzielnie, wykorzystując własne krajowe zdolności - ogłosił prezydent Peter Pellegrini. To dwa miesiące wcześniej niż zakładano. Słowakom do tej pory pomagali sojusznicy z Polski, Czech i Węgier.

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Minister obrony Słowacji Robert Kaliniak przed myśliwcem F-16
Minister obrony narodowej Słowacji Robert KaliniakMinisterstvo obrany Slovenskej republikymateriał zewnętrzny

Peter Pellegrini podkreślił, że samodzielna zdolność do ochrony własnego nieba jest "efektem naszych wspólnych wysiłków, zaangażowania oraz determinacji na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa - zarówno narodowego, jak i zbiorowego".

Słowacja samodzielnie chroni swoje niebo. "Kluczowy filar działań"

"Ochrona przestrzeni powietrznej stanowi kluczowy filar działań na rzecz bezpieczeństwa naszych obywateli, obrony suwerenności oraz wspierania bezpieczeństwa naszych sojuszników" - dodał prezydent Słowacji.

Polityk podziękował jednocześnie sojusznikom z NATO, którzy do tej pory wspierali w tym zakresie słowackie wojsko.

"Razem jesteśmy silniejsi. Działając ramię w ramię, możemy skuteczniej bronić naszych wartości, chronić naszych obywateli oraz zapewniać bezpieczeństwo naszym narodom" - podkreślił Peter Pellegrini.

"Od dzisiaj samoloty F-16 utrzymują całodobową gotowość w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO" - dodało ministerstwo.

Nowy system obrony powietrznej Słowacji

Kontrola przestrzeni powietrznej została przejęta ok. godz. 10, o czym poinformował dziennikarzy minister obrony Robert Kaliniak. Stwierdził, że słowackie myśliwce F-16 oraz niezbędne zespoły radarowe dołączyły do natowskiego systemu obrony powietrznej NATINADS i już zapewniają pełną, całodobową ochronę słowackiej przestrzeni. Kaliniak dodał, że przejęcie gotowości nastąpiło dwa miesiące wcześniej, niż przewidywano.

Przez kilka lat słowackie niebo chronili sojusznicy z sąsiednich krajów: Polski, Czech i WęgierDecyzja o ich skorzystaniu z pomocy zapadła po wycofaniu z eksploatacji myśliwców MiG-29. Słowacja zamówiła 14 amerykańskich myśliwców F-16, z których na Słowację trafiło 10. Na pozostałych słowaccy piloci szkolą się w USA.

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