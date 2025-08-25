W skrócie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin może objąć ministerstwo sprawiedliwości w nowym rządzie koalicyjnym Litwy.

Partia dotychczas trzykrotnie wchodziła w skład koalicji rządzących.

Zmiany w koalicji wpłynęły na rozkład stanowisk w parlamencie i priorytety rządzących, obejmujące m.in. wsparcie dla rodzin, inwestycje i bezpieczeństwo.

Zgodnie z umową koalicyjną Litewska Partia Socjaldemokratyczna będzie kierować dziewięcioma resortami, Świt Niemna otrzymał trzy resorty, Związek Rolników i Zielonych oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin do podziału będą mieli dwa ministerstwa.

Polacy w litewskim rządzie. Mają dostać resort sprawiedliwości

Według zapowiedzi, AWPL-ZChR przypadnie ministerstwo sprawiedliwości.

Przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski nie komentuje na razie kwestii stanowisk. Podkreśla natomiast, że priorytetem jego partii "jest troska o zwykłego obywatela, sprawiedliwość społeczna, realizacja polityki prorodzinnej i realizacja zasady niełączenia polityki z biznesem".

Tomaszewski przypomina, że kierowana przez niego partia już trzykrotnie wchodziła w skład koalicji rządzących - w 2000 roku, 2006 i 2016 - a obecni posłowie: Rita Tamaszuniene, Jarosław Narkiewicz i Czesław Olszewski są doświadczonymi politykami, którzy w Sejmie pracują od kilku kadencji, zajmowali też kierownicze stanowiska w resortach.

Litwa. Sformowano rząd koalicyjny

Nowa koalicja rządząca na Litwie została sformułowana po upadku rządu Gintautas Paluckasa, któremu zarzucane są działania korupcyjne. Dotychczasową centrolewicową koalicję rządzącą tworzyły trzy ugrupowania: LSDP (przed rokiem w wyborach parlamentarnych zdobyła 52 mandaty w 141-osobowym Sejmie), Świt Niemna (20 mandatów) i Związek Demokratyczny "W imię Litwy: (14 mandatów).

W wyniku negocjacji politycznych Związek Demokratyczny "W imię Litwy" nie został zaproszony do koalicji, gdyż odmówił współpracy ze Świtem Niemna, określanym często jako ugrupowanie populistyczne. Do koalicji dołączył Związek Rolników i Zielonych, który wspólnie z AWPL-ZChR ma w parlamencie 11 mandatów.

Poprzednia koalicja rządząca miała 86 głosów w 141-osobowym Sejmie. Obecna będzie miła 82.

Stanowisko premiera. Igna Ruginiene czeka na zatwierdzenie

Pierwszym zadaniem nowego składu rządzącego będzie zatwierdzenie na stanowisko premiera Ingę Ruginiene, kandydatkę socjaldemokratów zaaprobowaną przez prezydenta Gitanasa Nausedę. Głosowanie odbędzie się we wtorek.

Po zmianie koalicji rządzącej zajdą też zmiany na kierowniczych stanowiskach parlamentu. Obecny przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis, lider Związek Demokratyczny "W imię Litwy" już zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Obejmie je obecny pierwszy wiceprzewodniczący parlamentu, socjaldemokrata Juozas Olekas.

Nowa koalicja rządząca do zadań priorytetowych zalicza bezpieczeństwo i obronę, wsparcie dla biznesu, poprawę warunków życia rodzin i wychowania dzieci, inwestycje w drogi i energetykę. Zobowiązuje się do wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją i na jej drodze do integracji z Unią Europejską i NATO.

